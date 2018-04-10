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10 апреля 2018, 17:14



Александр Пестряков: "Норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена".

«Я согласен с тем, что приобретаемое норильчанами жилье должно быть в хорошем состоянии, но, поскольку в небольших городах строительство ведется не достаточно активно, а срок службы домов измеряется десятилетиями, мне кажется, что будет целесообразно изменить обязательное требование к возрасту домов с пяти до десяти-пятнадцати лет», - резюмировал Александр Пестряков.

Просмотров:155 Норильские депутаты намерены обратиться к краевым коллегам с просьбой внести изменения в постановление, касающееся переселения норильчан в благоприятные регионы проживания. В принятом краевыми депутатами документе сказано, что 25% финансирования программы переселения теперь будет направляться на выплату субсидий желающим переехать в районы Красноярского края. Но здесь есть ряд условий: жилье должно быть не старше пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Однако в большинстве городов Красноярского края, популярных у переселяющихся норильчан - Минусинск, Назарово, Сосновоборск, жилищное строительство не ведется. По мнению норильских депутатов, эта норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена.«Я согласен с тем, что приобретаемое норильчанами жилье должно быть в хорошем состоянии, но, поскольку в небольших городах строительство ведется не достаточно активно, а срок службы домов измеряется десятилетиями, мне кажется, что будет целесообразно изменить обязательное требование к возрасту домов с пяти до десяти-пятнадцати лет», - резюмировал Александр Пестряков.