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10 апреля 2018, 17:14

Александр Пестряков: "Норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена".


Норильские депутаты намерены обратиться к краевым коллегам с просьбой внести изменения в постановление, касающееся переселения норильчан в благоприятные регионы проживания. В принятом краевыми депутатами документе сказано, что 25% финансирования программы переселения теперь будет направляться на выплату субсидий желающим переехать в районы Красноярского края. Но здесь есть ряд условий: жилье должно быть не старше пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Однако в большинстве городов Красноярского края, популярных у переселяющихся норильчан - Минусинск, Назарово, Сосновоборск, жилищное строительство не ведется. По мнению норильских депутатов, эта норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена.
«Я согласен с тем, что приобретаемое норильчанами жилье должно быть в хорошем состоянии, но, поскольку в небольших городах строительство ведется не достаточно активно, а срок службы домов измеряется десятилетиями, мне кажется, что будет целесообразно изменить обязательное требование к возрасту домов с пяти до десяти-пятнадцати лет», - резюмировал Александр Пестряков.
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