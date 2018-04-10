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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:37 Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» запустил проект по сбору средств на отопление для одного из самых северных приютов на краудфандинговой платформе Планета.ру
18:33 Главный дорожный полицейский края готов встретиться с норильчанами.
18:02 В Норильске прошел семинар для медиков, отвечающих за то, чтобы максимально убедить горожан сделать прививки от многих опасных заболеваний
17:54 В Талнахской библиотеке заработал семейный клуб настольных игр «Настолкомания»
17:51 Акции Норникеля "упали" после введения новых санкций США. Владимир Потанин выразил уверенность в коррекции акций после падения.
17:49 В ДЮСШ-2 состоялись первенства по гимнастике и спортивной акробатике
17:14 Александр Пестряков: "Норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена".
17:07 Цена газопровода до аэропорта Норильска увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает ИА «Нефть.Капитал».
16:52 В Норильске подведены итоги голосования по опросным листам. Чуть больше 17 000 горожан приняли участие в опросе.
15:44 Более 20 вопросов, касающихся сферы социальной, градостроительной и наградной политики, рассмотрели депутаты в ходе заседания V сессии Норильского городского Совета депутатов.
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