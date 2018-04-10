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10 апреля 2018, 17:49



В ДЮСШ-2 состоялись первенства по гимнастике и спортивной акробатике

В свою очередь, спортивные акробаты (более 60 человек) состязались в спортивном зале ДЮСШ-2 на Ленинском проспекте, 11. «Наши дети демонстрировали, чему научились за этот учебный год и каких результатов достигли. Благодаря своему упорному ежедневному труду они достойно выступили. Самым юным из них всего шесть лет, но они уже входят в составы акробатических групп и пар», - отметили в ДЮСШ-2.

Просмотров:124 Соревнования по гимнастике прошли во Дворце спорта «Арктика» с участием более 90 воспитанников, которые выявляли сильнейших в гимнастическом многоборье – кольца, перекладина, конь-махи, брусья и вольные упражнения. Спортсмены выполняли программные нормативы юношеских разрядов. Для них эти выступления стали последними в этом учебном году. Воспитанникам старших разрядов 28 апреля предстоит выступить на традиционном турнире на Кубок Натальи Юрченко.В свою очередь, спортивные акробаты (более 60 человек) состязались в спортивном зале ДЮСШ-2 на Ленинском проспекте, 11.«Наши дети демонстрировали, чему научились за этот учебный год и каких результатов достигли. Благодаря своему упорному ежедневному труду они достойно выступили. Самым юным из них всего шесть лет, но они уже входят в составы акробатических групп и пар», - отметили в ДЮСШ-2.