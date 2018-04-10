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10 апреля 2018, 17:51



Акции Норникеля "упали" после введения новых санкций США. Владимир Потанин выразил уверенность в коррекции акций после падения.

«Компания «Норильский никель», несмотря на то, что непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, тоже сталкивается с этим встречным ветром — как минимум, упали довольно значительно акции компании», — сказал Потанин. Глава «Норникеля» выразил уверенность при этом, что в долгосрочной перспективе акции скорректируются. Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд. ​​Под санкции Вашингтона подпал акционер «Норникеля» — «Русал», а также его основной бенефициар и кандидат в совет директоров «Норникеля» Олег Дерипаска. Ранее Bloomberg подсчитал, что самой большой суммы в результате санкций — $2,25 млрд — лишился Владимир Потанин. Финансовые потери Олега Дерипаски за 9 апреля Bloomberg оценил в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.

Просмотров:218 Акции «Норникеля», потерявшие 9 апреля 14,6% на фоне обвала российского фондового рынка из-за новых санкций США, в перспективе скорректируются. Об этом заявил глава и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».«Компания «Норильский никель», несмотря на то, что непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, тоже сталкивается с этим встречным ветром — как минимум, упали довольно значительно акции компании», — сказал Потанин.Глава «Норникеля» выразил уверенность при этом, что в долгосрочной перспективе акции скорректируются.Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд. ​​Под санкции Вашингтона подпал акционер «Норникеля» — «Русал», а также его основной бенефициар и кандидат в совет директоров «Норникеля» Олег Дерипаска.Ранее Bloomberg подсчитал, что самой большой суммы в результате санкций — $2,25 млрд — лишился Владимир Потанин. Финансовые потери Олега Дерипаски за 9 апреля Bloomberg оценил в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.