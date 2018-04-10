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10 апреля 2018, 17:54



В Талнахской библиотеке заработал семейный клуб настольных игр «Настолкомания»

В клуб приглашаются семьи с детьми от четырех лет, а так же компании любителей настольных игр и те, кто еще не состоит в такой группе, но очень хочет познакомиться с единомышленниками. Возраст игроков не ограничен. Клуб предлагает встречи два раза в неделю, в среду с 18 до 20 часов, в субботу с 12 до 15 часов, а также большую игротеку, в которой больше 50 всевозможных игр на любой вкус и для всей семьи. Также в рамках «Игромании» запланированы турниры по самым популярным настольным играм, конкурсы и целые игровые программы. Кстати, для победителей игровых турниров предусмотрены специальные призы - современные и интереснейшие настольные игры, которые позволят лидерам состязаний пополнить свою игротеку. Посещение клуба абсолютно бесплатное, а с членами клуба работают волонтеры-игротехники из школы № 43, партнера проекта. Ребята не только объяснят правила той или иной игры, но и расскажут о нюансах и покажут как в нее играть. Находится клуб в районе Талнах в Центральной библиотеке по адресу: ул. Диксона, 9. Телефоны для справок: 8-913-496-37-40 (Мария) и 8-913-525-67-40 (Евгения).

Просмотров:180 Инициаторами открытия клуба стала некоммерческая местная общественная организация «Городской союз аниматоров и игротехников «Шалуны» и Центральная библиотека района Талнах, при поддержке благотворительного проекта «Мир новых Возможностей».В клуб приглашаются семьи с детьми от четырех лет, а так же компании любителей настольных игр и те, кто еще не состоит в такой группе, но очень хочет познакомиться с единомышленниками. Возраст игроков не ограничен.Клуб предлагает встречи два раза в неделю, в среду с 18 до 20 часов, в субботу с 12 до 15 часов, а также большую игротеку, в которой больше 50 всевозможных игр на любой вкус и для всей семьи. Также в рамках «Игромании» запланированы турниры по самым популярным настольным играм, конкурсы и целые игровые программы. Кстати, для победителей игровых турниров предусмотрены специальные призы - современные и интереснейшие настольные игры, которые позволят лидерам состязаний пополнить свою игротеку.Посещение клуба абсолютно бесплатное, а с членами клуба работают волонтеры-игротехники из школы № 43, партнера проекта. Ребята не только объяснят правила той или иной игры, но и расскажут о нюансах и покажут как в нее играть.Находится клуб в районе Талнах в Центральной библиотеке по адресу: ул. Диксона, 9. Телефоны для справок: 8-913-496-37-40 (Мария) и 8-913-525-67-40 (Евгения).