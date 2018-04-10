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10 апреля 2018, 18:02



В Норильске прошел семинар для медиков, отвечающих за то, чтобы максимально убедить горожан сделать прививки от многих опасных заболеваний

Необходимость проведения такого мероприятия прокомментировал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела Минздрава Красноярского края в Норильске. «К сожалению, среди населения, а особенно среди родителей, у которых есть маленькие дети, бытует мнение, что вакцинация не просто необязательна, но даже вредна. А ведь речь идет о таких серьезных заболеваниях как корь, грипп, дифтерия и так далее. Мы пытаемся убедить их в обратном, и наши медики должны быть максимально подкованы в этом вопросе», - отметил Коба Иосифович. На семинаре были подняты вопросы вакцинопрофилактики как наиболее надежного способа борьбы с инфекционными заболеваниями, включая 12 наиболее распространенных: вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, гриппа и других. Напомним, в Норильске ежегодно вакцинируется против гриппа более 90 тысяч человек, что составляет порядка 50 процентов населения, национальный календарь прививок наш город выполняет в полном объеме.

Просмотров:160 Городские власти инициировали данное мероприятие, морально и материально его поддержало управление благотворительных программ «Норникеля», которое пригласило для серьезного разговора на данную тему одного из лучших специалистов в этой области, профессора, доктора медицинских наук Сусанну Харит, профессор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и НИИ детских инфекций. Сусанна Михайловна прочитала для норильских медицинских работников цикл лекций, провела тренинг, а также ответила на самые актуальные вопросы вакцинопрофилактики гриппа и пневмококковой инфекции.Необходимость проведения такого мероприятия прокомментировал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела Минздрава Красноярского края в Норильске. «К сожалению, среди населения, а особенно среди родителей, у которых есть маленькие дети, бытует мнение, что вакцинация не просто необязательна, но даже вредна. А ведь речь идет о таких серьезных заболеваниях как корь, грипп, дифтерия и так далее. Мы пытаемся убедить их в обратном, и наши медики должны быть максимально подкованы в этом вопросе», - отметил Коба Иосифович.На семинаре были подняты вопросы вакцинопрофилактики как наиболее надежного способа борьбы с инфекционными заболеваниями, включая 12 наиболее распространенных: вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, гриппа и других.Напомним, в Норильске ежегодно вакцинируется против гриппа более 90 тысяч человек, что составляет порядка 50 процентов населения, национальный календарь прививок наш город выполняет в полном объеме.