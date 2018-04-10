Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 апреля 2018, 18:37



Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» запустил проект по сбору средств на отопление для одного из самых северных приютов на краудфандинговой платформе Планета.ру

Чтобы наконец-то решить вопрос с открытием долгожданного и нужного городу приюта благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» решил воспользоваться этим ресурсом и собрать необходимые для запуска отопления в здании приюта средства. Смета на выполнение работ по отоплению составила 215 тысяч рублей. Сумма непосильная для благотворительного фонда, подопечные которого живут, лечатся и восстанавливаются за счет добровольных взносов неравнодушных горожан. На Планета.ру размещена подробная информация о сборе, имеются фото здания, подопечных фонда и документации. Так же эта платформа позволяет отслеживать пополнение средств жителями нашей страны и дает возможность стать помощником каждому желающему. Перейдя по ссылке на страничку фонда «Даря надежду» на Планета.ру: https://planeta.ru/campaigns/darya_nadezdu человек имеет возможность сделать взнос на сумму от 100 и более рублей и получить за это определенное вознаграждение. Это может быть как искренняя и сердечная признательность волонтеров фонда и подопечных хвостиков, благодарственное письмо, трогательный и памятный рисунок, выполненный руками детей из школы-интерната № 2, а так же эксклюзивные фенечки, браслетики и бусы.

Просмотров:127 Краудфандинг - относительно новое направление в современном мире. Дословно с английского это трудно выговариваемое слово переводится как «народное финансирование» и предполагает добровольные взносы на различные проекты социальной направленности на специализированном интернет-сайте. Сегодня с помощью Планета.ру реализовано почти три тысячи успешных социальных проектов.Чтобы наконец-то решить вопрос с открытием долгожданного и нужного городу приюта благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» решил воспользоваться этим ресурсом и собрать необходимые для запуска отопления в здании приюта средства. Смета на выполнение работ по отоплению составила 215 тысяч рублей. Сумма непосильная для благотворительного фонда, подопечные которого живут, лечатся и восстанавливаются за счет добровольных взносов неравнодушных горожан.На Планета.ру размещена подробная информация о сборе, имеются фото здания, подопечных фонда и документации. Так же эта платформа позволяет отслеживать пополнение средств жителями нашей страны и дает возможность стать помощником каждому желающему.Перейдя по ссылке на страничку фонда «Даря надежду» на Планета.ру: https://planeta.ru/campaigns/darya_nadezdu человек имеет возможность сделать взнос на сумму от 100 и более рублей и получить за это определенное вознаграждение. Это может быть как искренняя и сердечная признательность волонтеров фонда и подопечных хвостиков, благодарственное письмо, трогательный и памятный рисунок, выполненный руками детей из школы-интерната № 2, а так же эксклюзивные фенечки, браслетики и бусы.