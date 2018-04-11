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11 апреля 2018, 11:32



В рудной столице родился детский фестиваль авторской песни «Талнахские проталины».

Все юные участники, а их было более 60, получили сладкие призы и благодарственные грамоты от ЦВР, все службы которого во главе с директором Светланой Мартыновой от души поддержали начинание своих бардов. А лучшим исполнителям старшего школьного возраста отборочное жюри предложило принять участие в традиционном, уже 27-м, фестивале «Талнахская капель». Этот слет лучших авторов и исполнителей состоится 16 апреля в 20 часов в Культурно-досуговом центре имени В. Высоцкого. Вход для всех любителей авторской песни совершенно свободный.

Просмотров:162 Песенный праздник впервые состоялся в конце марта в Центре внешкольной работы по инициативе руководителя известного объединения авторской песни «Созвучие» Ларисы Лешковой. В этом году «Созвучие» отмечает 30-летие. В фестивале также приняли участие другие поющие коллективы из 38-й и 39-й талнахских школ. Самым юным исполнителем стал второклассник Андрей Шепелевич, отличились и семейные ансамбли – бард Юрий Мельников выступил с дочерьми-двойняшками Олей и Юлей, а Алексей Газизов – с сыном Романом.Все юные участники, а их было более 60, получили сладкие призы и благодарственные грамоты от ЦВР, все службы которого во главе с директором Светланой Мартыновой от души поддержали начинание своих бардов.А лучшим исполнителям старшего школьного возраста отборочное жюри предложило принять участие в традиционном, уже 27-м, фестивале «Талнахская капель». Этот слет лучших авторов и исполнителей состоится 16 апреля в 20 часов в Культурно-досуговом центре имени В. Высоцкого. Вход для всех любителей авторской песни совершенно свободный.