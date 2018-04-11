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11 апреля 2018, 12:01



В перенесенном матче 15-го тура МФК «Норильский никель» победил «Новую генерацию» - 6:2.

«Игра была очень тяжелой. Мы не вошли в игру как в первом тайме, так и во втором. Соперник был быстрее, мобильнее, заряженнее, агрессивнее. Будь «Генерация» помастеровитее и более удачливее, то для нас все могло закончиться еще в середине первого тайма. Сейчас у нас график довольно насыщенный. С одной стороны, это хорошо, с другой - мы не можем проводить какую-то ротацию. Впереди нас ждут серьезные соперники, поэтому нам очень нужна будет поддержка болельщиков», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам матча «Норникель» набрал 50 очков и закрепился на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который стартует 14 и 15 апреля, северяне в двухматчевом противостоянии дома встретятся с «КПРФ». У «коммунистов» сейчас 57 очков и четвертая позиция.

Просмотров:138 Встреча прошла на домашней для норильчан площадке Дворца спорта «Арктика». В составе хозяев результативными ударами отметились Гибадуллин на 11-й, Сытин на 19-й (6 м) и 43-й, Куманькин на 38-й и Кутузов на 49-й минутах. У сыктывкарцев голы на счету Катанэ на 1-й и 7-й минутах. Кроме того, автоголом "отличился» Обжорин на 36-й минуте.«Игра была очень тяжелой. Мы не вошли в игру как в первом тайме, так и во втором. Соперник был быстрее, мобильнее, заряженнее, агрессивнее. Будь «Генерация» помастеровитее и более удачливее, то для нас все могло закончиться еще в середине первого тайма. Сейчас у нас график довольно насыщенный. С одной стороны, это хорошо, с другой - мы не можем проводить какую-то ротацию. Впереди нас ждут серьезные соперники, поэтому нам очень нужна будет поддержка болельщиков», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам матча «Норникель» набрал 50 очков и закрепился на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который стартует 14 и 15 апреля, северяне в двухматчевом противостоянии дома встретятся с «КПРФ». У «коммунистов» сейчас 57 очков и четвертая позиция.