Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 апреля 2018, 12:04



В ДЮСШ-2 состоялись первенства по гимнастике и спортивной акробатике.

В свою очередь, спортивные акробаты (более 60 человек) состязались в спортивном зале ДЮСШ-2 на Ленинском проспекте, 11. «Наши дети демонстрировали, чему научились за этот учебный год и каких результатов достигли. Благодаря своему упорному ежедневному труду они достойно выступили. Самым юным из них всего шесть лет, но они уже входят в составы акробатических групп и пар», - отметили в ДЮСШ-2.

Просмотров:131 Соревнования по гимнастике прошли во Дворце спорта «Арктика» с участием более 90 воспитанников, которые выявляли сильнейших в гимнастическом многоборье, которое включает в себя такие спортивные снаряды, как кольца, перекладину, конь-махи, брусья, а также опорный прыжок и вольные упражнения. Спортсмены выполняли программные нормативы юношеских разрядов. Для них эти выступления стали последними в этом учебном году. Воспитанникам старших разрядов 28 апреля предстоит выступить на традиционном турнире на Кубок Натальи Юрченко.В свою очередь, спортивные акробаты (более 60 человек) состязались в спортивном зале ДЮСШ-2 на Ленинском проспекте, 11.«Наши дети демонстрировали, чему научились за этот учебный год и каких результатов достигли. Благодаря своему упорному ежедневному труду они достойно выступили. Самым юным из них всего шесть лет, но они уже входят в составы акробатических групп и пар», - отметили в ДЮСШ-2.