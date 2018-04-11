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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:39 Эпидемии гриппа в Норильске нет, смертельных случаев от него не зарегистрировано.
17:31 50 лет назад в Норильске появились первые турбазы.
15:55 Норильск уже два дня живет под властью циклона, который продержится на территории до вечера завтрашнего дня.
15:39 Каким может быть мир постапокалипсиса, все желающие узнают «Послезавтра». Так называется программа библионочи в этом году.
15:31 На следующей неделе в Норильске встретятся питерские и норильские организаторы фестивалей «Добрый Петербург» и «Добрый Норильск».
14:58 Пожар в подъезде на Московской, 4, произошел по вине школьниц.
14:08 В Весеннем зале кинотеатра «Родина», обновленном после ремонта, прошли первые кинопоказы. Сотрудники кинотеатра обещают: зрителей ждут совершенно новые ощущения.
13:13 Традиционная «Лыжня «Норникеля» стартует в Норильске уже завтра и завершится в субботу, 14 апреля.
12:55 Сегодня в Заполярном драматическом театре норильчан ждет встреча с балетом: к нам приехал Театр Сергея Янковского и солисты Мариинского театра.
12:46 «Норникель» модернизировал системы водоотлива рудников в Заполярном филиале.
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