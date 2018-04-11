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11 апреля 2018, 12:17



На сцене КДЦ «Юбилейный» 20 и 22 апреля состоится XXI региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение-2018».

В этом году на конкурс было подано 78 заявок от 27 учреждений Норильска и Дудинки. По итогам прослушивания к участию в конкурсе допущены 28 солистов, 16 ансамблей и пять номеров в особой номинации «В едином ритме юбилея», посвященной 65-летию Норильска. Всего на сцену в этом году выйдут 136 человек в 49 конкурсных номерах. Учредители конкурса - Кайерканское территориальное управление и управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска. Оргкомитет ежегодно ведет активную работу по привлечению спонсоров к поддержке поющих норильчан. «Юбилейный» приглашает всех норильчан 20 апреля с 16.00 стать зрителями конкурсного концерта, поболеть за лучших исполнителей и решить судьбу приза зрительских симпатий, а также посетить гала-концерт и церемонию награждения победителей 22 апреля с 15.00. Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе или на ресепшене КДЦ «Юбилейный». Справки по телефону 39-26-72.

Просмотров:144 Конкурс «Поколение», который проходит уже в 21-й раз, давно уже стал одним из важных культурных событий Норильска. У его истоков стоял экс-мэр Кайеркана Игорь Степаненко. Среди «открытий» конкурса - известный в городе певец Василий Терентьев, вокалистка Дворца культуры Виктория Сацевич, автор-исполнитель Михаил Подоляк, учитель музыки Елена Гальямова (сегодня - наставник новых участников).В этом году на конкурс было подано 78 заявок от 27 учреждений Норильска и Дудинки. По итогам прослушивания к участию в конкурсе допущены 28 солистов, 16 ансамблей и пять номеров в особой номинации «В едином ритме юбилея», посвященной 65-летию Норильска. Всего на сцену в этом году выйдут 136 человек в 49 конкурсных номерах.Учредители конкурса - Кайерканское территориальное управление и управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска. Оргкомитет ежегодно ведет активную работу по привлечению спонсоров к поддержке поющих норильчан.«Юбилейный» приглашает всех норильчан 20 апреля с 16.00 стать зрителями конкурсного концерта, поболеть за лучших исполнителей и решить судьбу приза зрительских симпатий, а также посетить гала-концерт и церемонию награждения победителей 22 апреля с 15.00. Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе или на ресепшене КДЦ «Юбилейный».Справки по телефону 39-26-72.