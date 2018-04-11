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11 апреля 2018, 12:46

«Норникель» модернизировал системы водоотлива рудников в Заполярном филиале.


Компания провела реконструкцию систем водоотлива двух горных предприятий Заполярного филиала. В результате два рудника — «Таймырский» и «Октябрьский» — переведены на совместное использование оборудования и коммуникаций. Общая стоимость проекта оценивается в 650 млн руб.
Водоотливная система — неотъемлемая часть каждого рудника. В результате поступления технической воды и естественного водопротока в горных выработках в водосборниках скапливается вода, которую нужно оперативно откачивать. В частности, у «Таймырского» (самое глубокое горное предприятие Евразии) на глубине 1300 м каждый час собирается около 250 кубических метров воды.
До недавнего времени на «Таймырском» действовала временная схема водоотлива. Насосное оборудование зачастую работало при повышенных нагрузках, отсутствовал резерв мощности. Это затрудняло выполнение производственной программы в условиях увеличения добычи.
В ходе предварительного исследования и проектирования было установлено, что наиболее эффективной является схема совместного водоотлива рудников «Таймырский» и «Октябрьский». Эти два горных предприятия находятся на одной площадке, отрабатывают одну рудную залежь, поэтому совместное использование оборудования и коммуникаций было признано наиболее целесообразным.
По новой схеме водоотлива вода, скапливающаяся на глубине 1300 метров рудника «Таймырский», с помощью мощных насосов перекачивается по трубопроводам в водосборники рудника «Октябрьский», которые находятся на глубине 800 метров. Далее накопившаяся вода перенаправляется на поверхность, после чего она поступает на локальные очистные сооружения, проходит несколько стадий фильтрации и частично вовлекается обратно в технологическую схему предприятия.
В ходе реконструкции, которая началась в 2016 году, на глубине 1300 метров рудника «Таймырский» заменены насосные установки и проложено 2,8 км трубопроводов, которые имеют более высокую пропускную способность. На глубине 800 метров рудника «Октябрьский» отстроен новый водосборник, объем которого составляет 3000 кубических метров. Это гигантское подземное сооружение также выполняет функции отстойника для собранной воды. На его строительство было направлено более 2700 кубометров бетонной смеси (около 5000 тонн). Кроме этого новая система водоотлива оборудована современной аппаратурой управления и контроля.

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