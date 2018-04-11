Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 апреля 2018, 12:55



Сегодня в Заполярном драматическом театре норильчан ждет встреча с балетом: к нам приехал Театр Сергея Янковского и солисты Мариинского театра.

«Прыжок в свободу» критики называют синтезом театрального и балетного искусства. В этом спектакле зрители увидят разного Нуреева - одинокого мальчика из эвакуированной семьи, дерзкого студента хореографического училища и уверенного в себе мастера. Сочетание пластики, классического танца, взаимодействие с артистами балета погрузит зрителя в атмосферу репетиционных залов, кулуарной жизни артистов, хореографического училища и лучших балетных площадок. Спектакль был выпущен в 2007 году, он объездил множество городов России и зарубежья. Роль гениального танцовщика в нем исполняет Сергей Янковский, о котором Илзе Лиепа в свое время сказала: «Сергей Янковский - великолепный имитатор, который вживается в роль так, что я не могла понять, он балетный артист или драматический». За эту работу исполнитель был удостоен специальной премии «За исполнение роли Рудольфа Нуреева» на одном из крупнейших фестивалей России «Амурская осень».

Просмотров:137 Театр Сергея Янковского представит на нашей сцене драматический спектакль «Прыжок в свободу», созданный на основе авторского текста знаменитого на весь мир танцовщика Рудольфа Нуреева.«Прыжок в свободу» критики называют синтезом театрального и балетного искусства. В этом спектакле зрители увидят разного Нуреева - одинокого мальчика из эвакуированной семьи, дерзкого студента хореографического училища и уверенного в себе мастера. Сочетание пластики, классического танца, взаимодействие с артистами балета погрузит зрителя в атмосферу репетиционных залов, кулуарной жизни артистов, хореографического училища и лучших балетных площадок.Спектакль был выпущен в 2007 году, он объездил множество городов России и зарубежья. Роль гениального танцовщика в нем исполняет Сергей Янковский, о котором Илзе Лиепа в свое время сказала: «Сергей Янковский - великолепный имитатор, который вживается в роль так, что я не могла понять, он балетный артист или драматический».За эту работу исполнитель был удостоен специальной премии «За исполнение роли Рудольфа Нуреева» на одном из крупнейших фестивалей России «Амурская осень».