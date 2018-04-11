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11 апреля 2018, 13:13



Традиционная «Лыжня «Норникеля» стартует в Норильске уже завтра и завершится в субботу, 14 апреля.

Финалом мероприятия станет большой праздник на «Оль-Гуле», который начнется в 9.15 в субботу, 14 апреля, с пробега корпоративной солидарности, в котором примут участие лучшие спортсмены-лыжники. В 11.00 стартуют семейные эстафеты, в которых смогут принять участие дети от 7 до 13 лет. В 12.00 для всех участников на сцене у центрального здания лыжной базы начнется концертная программа, а в 13.15 руководители предприятий Норильска построятся на старте для традиционного забега руководителей. В 13.45 запланировано торжественное награждение победителей «Лыжни «Норникеля» и закрытие соревнований, но праздник спорта на этом не закончится, потому что в 15.00 состоится массовый старт «Преодолей себя» на дистанциях 3 и 5 километров. В массовом старте могут принять участие все желающие.

Просмотров:209 В первый день проведения корпоративного спортивного праздника на спортивной базе «Оль-Гуль» запланированы индивидуальные лыжные гонки, в которых примут участие команды Норильска и Дудинки, а также филиалов и РОКС компании. На следующий день, 13 апреля, пройдут смешанные эстафеты команд Норильска и Дудинки, филиалов РОКС и компании, а также ДЮСШ города и образовательных учреждений.Финалом мероприятия станет большой праздник на «Оль-Гуле», который начнется в 9.15 в субботу, 14 апреля, с пробега корпоративной солидарности, в котором примут участие лучшие спортсмены-лыжники. В 11.00 стартуют семейные эстафеты, в которых смогут принять участие дети от 7 до 13 лет.В 12.00 для всех участников на сцене у центрального здания лыжной базы начнется концертная программа, а в 13.15 руководители предприятий Норильска построятся на старте для традиционного забега руководителей.В 13.45 запланировано торжественное награждение победителей «Лыжни «Норникеля» и закрытие соревнований, но праздник спорта на этом не закончится, потому что в 15.00 состоится массовый старт «Преодолей себя» на дистанциях 3 и 5 километров. В массовом старте могут принять участие все желающие.