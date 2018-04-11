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11 апреля 2018, 14:08



В Весеннем зале кинотеатра «Родина», обновленном после ремонта, прошли первые кинопоказы. Сотрудники кинотеатра обещают: зрителей ждут совершенно новые ощущения.

А со 2 апреля этого года на неделю вновь были отменены все кинопоказы в связи с новыми ремонтными работами. «Наверное, зрители, приходившие к нам в последнее время, видели ряды новеньких кресел, выставленные в холле и накрытые тканью. Они и заменили старые, давно уже пришедшие в негодность, посадочные места, - пояснила заместитель директора кинокомплекса Светлана Еремина. - Кресла приобретены за муниципальные средства, за что мы очень благодарны администрации города. Остальное, в том числе сами работы – за счет средств от продажи кинобилетов и рекламной деятельности кинотеатра». Демонтаж старых кресел и монтаж новых выполнил подрядчик ООО «Стройинвест», он же уложил новый ковролин. Помимо этого в зале проведена огнезащитная обработка, установлена новая сплит-система (последним занималось ООО «Свияга»), что позволит постоянно поддерживать комфортную температуру. В планах кинотеатра – до 2020 года заменить стеновые панели. Напомним, последний раз ремонт в Весеннем зале делался в 2002-м, в 2011-м проводилась замена пленочного оборудования на цифровое и сдача его в эксплуатацию, еще пятью годами позднее заменили звуковое оборудование (в Осеннем зале такая работа была проделана в 2014-м, а в 2015-м заменили кресла). Анастасия Батова, директор кинокмпекса: «Мы рады, что теперь наши зрители смогут испытать максимально приятные ощущения во время просмотра. Это подарок жителям города к 65-летнему юбилею и самому кинотеатру-ровеснику».

Просмотров:155 Работы по модернизации Весеннего кинозала идут третий год. За счет средств местного бюджета в 2016-м приобрели современное звуковое оборудование. В прошлом году было заменено видеооборудование: установлен новый, так называемый «парящий экран», который создает более достоверную видимость объемной картинки в 3D-формате. Фильмы в традиционном формате 2D также стали более качественными: экран имеет высокую яркость и контрастность, он чище воспроизводит картинку. Помимо этого приобретены новые очки, легкие и удобные.А со 2 апреля этого года на неделю вновь были отменены все кинопоказы в связи с новыми ремонтными работами.«Наверное, зрители, приходившие к нам в последнее время, видели ряды новеньких кресел, выставленные в холле и накрытые тканью. Они и заменили старые, давно уже пришедшие в негодность, посадочные места, - пояснила заместитель директора кинокомплекса Светлана Еремина. - Кресла приобретены за муниципальные средства, за что мы очень благодарны администрации города. Остальное, в том числе сами работы – за счет средств от продажи кинобилетов и рекламной деятельности кинотеатра».Демонтаж старых кресел и монтаж новых выполнил подрядчик ООО «Стройинвест», он же уложил новый ковролин. Помимо этого в зале проведена огнезащитная обработка, установлена новая сплит-система (последним занималось ООО «Свияга»), что позволит постоянно поддерживать комфортную температуру. В планах кинотеатра – до 2020 года заменить стеновые панели.Напомним, последний раз ремонт в Весеннем зале делался в 2002-м, в 2011-м проводилась замена пленочного оборудования на цифровое и сдача его в эксплуатацию, еще пятью годами позднее заменили звуковое оборудование (в Осеннем зале такая работа была проделана в 2014-м, а в 2015-м заменили кресла).Анастасия Батова, директор кинокмпекса: «Мы рады, что теперь наши зрители смогут испытать максимально приятные ощущения во время просмотра. Это подарок жителям города к 65-летнему юбилею и самому кинотеатру-ровеснику».