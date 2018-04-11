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11 апреля 2018, 14:58

Пожар в подъезде на Московской, 4, произошел по вине школьниц.


Судя по видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, вечером 8 апреля трое девочек-подростков выходят из подъезда хрущевки. На их пути попадается кем-то брошенная подушка. Одна из девушек чуть дольше задерживается у вещи и спешно покидает подъезд, догоняя своих подружек.
В течение минуты подушка вспыхивает огнем, а подъезд окутывает дым. К счастью, потушить пламя удалось достаточно быстро. Никто не пострадал, материальный ущерб не причинен. Тем не менее за свой поступок малолетним злоумышленницам придется ответить. Их личности уже установлены. Возраст девушек – 13-14 лет. Сейчас с ними работают инспекторы отдела по делам несовершеннолетних; проводится комплекс предупредительных профилактических мероприятий. Материалы дела будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, рассматривается вопрос о постановке подростков на учёт.

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    Список новостей

 11 апреля 2018 
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15:31   На следующей неделе в Норильске встретятся питерские и норильские организаторы фестивалей «Добрый Петербург» и «Добрый Норильск». 14:58   Пожар в подъезде на Московской, 4, произошел по вине школьниц.
14:08   В Весеннем зале кинотеатра «Родина», обновленном после ремонта, прошли первые кинопоказы. Сотрудники кинотеатра обещают: зрителей ждут совершенно новые ощущения. 13:13   Традиционная «Лыжня «Норникеля» стартует в Норильске уже завтра и завершится в субботу, 14 апреля.
12:55   Сегодня в Заполярном драматическом театре норильчан ждет встреча с балетом: к нам приехал Театр Сергея Янковского и солисты Мариинского театра. 12:46   «Норникель» модернизировал системы водоотлива рудников в Заполярном филиале.
12:17   На сцене КДЦ «Юбилейный» 20 и 22 апреля состоится XXI региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение-2018». 12:04   В ДЮСШ-2 состоялись первенства по гимнастике и спортивной акробатике.
12:01   В перенесенном матче 15-го тура МФК «Норильский никель» победил «Новую генерацию» - 6:2. 11:32   В рудной столице родился детский фестиваль авторской песни «Талнахские проталины».

 10 апреля 2018 
18:37   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» запустил проект по сбору средств на отопление для одного из самых северных приютов на краудфандинговой платформе Планета.ру. 18:33   Главный дорожный полицейский края готов встретиться с норильчанами.
18:02   В Норильске прошел семинар для медиков, отвечающих за то, чтобы максимально убедить горожан сделать прививки от многих опасных заболеваний. 17:54   В талнахской библиотеке заработал семейный клуб настольных игр «Настолкомания».
17:51   Акции "Норникеля" упали после введения новых санкций США. Владимир Потанин выразил уверенность в коррекции акций после падения. 17:14   Александр Пестряков: "Норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена".
17:07   Цена газопровода до аэропорта Норильска увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает ИА «Нефть.Капитал». 16:52   В Норильске подведены итоги голосования по опросным листам. Чуть больше 17 000 горожан приняли участие в опросе.
15:44   Более 20 вопросов, касающихся сферы социальной, градостроительной и наградной политики, рассмотрели депутаты в ходе заседания V сессии Норильского городского Совета депутатов. 15:29   Норильчан научат считать деньги. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - 2018 продлится до 22 апреля.
15:01   Родительский день. В Норильске на Радоницу, в праздник первого после Пасхи поминовения усопших, городские автобусы до кладбища будут ездить чаще обычного. 14:32   На Таймыре участники ВОВ получат единовременные денежные выплаты к Дню Победы.
14:24   Проблема бродячих животных в Норильске, переезд норильчан на материк и оплата проезда в отпуск для работников краевых структур - вот три вопроса, требующие обращения в краевой парламент. 13:50   В понедельник епископ Агафангел отслужил литургию в тюрьме.
13:45   В Норильске определяют лучших армрестлеров. 13:44   Современный портативный рентгенаппарат появился в норильской детской больнице.
13:31   В Норильск доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Иерусалиме на Гроб Господень. 13:10   Белорусская свинина в России попала под запрет.
13:04   Школьникам будут вручать золотые медали в зависимости от результатов ЕГЭ. 12:48   Авиакомпания NordStar осуществила перевозку одной из главных православных святынь – Благодатного огня – в Норильск.
12:43   В перенесенном матче 15-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» принимает «Новую генерацию». 12:24   «Норникель» высадит овощи в Заполярье.
12:12   Вратарь МФК «Норильский никель» Алексей Попов получил серьезное повреждение. 12:10   Правительство изменило правила признания граждан инвалидами. В новом документе расширен перечень заболеваний, где уже при первичном ...
12:07   Изменились правила оказания услуг почтовой связи. В частности, сокращен срок хранения посылок, а клиенты могут отказаться от получения бумажных извещений. 12:02   Стало известно имя нового руководителя следкома Красноярского края. На эту должность назначен Александр Расстрыгин.
11:49   Оштрафовали за мусор. Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. 11:04   За нарушение техники безопасности при сносе здания на Комсомольской, 1, подрядчик оштрафован на кругленькую сумму.

 9 апреля 2018 
18:32   В духовно-просветительском центре Норильской епархии в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость» состоялся концерт ребят и педагогов воскресной школы. 18:27   В канун Пасхи нескольких православных христиан, служителей и прихожан собора «Всех скорбящих Радость», наградили благодарственными грамотами и медалями.
18:15   Фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг» прошел в Норильске в 15-й раз. 18:11   Прокуратурой г. Норильска приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан.
18:06   С сегодняшнего дня получатели почтовых услуг могут отказаться от бумажных извещений, а хранение посылок в отделениях сокращается до 15 дней. 17:49   Жителя Норильска осудили на 13 лет 5 месяцев за изнасилование несовершеннолетней.
17:28   Педагоги Большого Норильска делились опытом работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс прошел в школе № 6. 17:10   Команда Норильского колледжа искусств заняла первое место в 19-м фестивале «Студенческая весна в Норильске».




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