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11 апреля 2018, 14:58



Пожар в подъезде на Московской, 4, произошел по вине школьниц.

В течение минуты подушка вспыхивает огнем, а подъезд окутывает дым. К счастью, потушить пламя удалось достаточно быстро. Никто не пострадал, материальный ущерб не причинен. Тем не менее за свой поступок малолетним злоумышленницам придется ответить. Их личности уже установлены. Возраст девушек – 13-14 лет. Сейчас с ними работают инспекторы отдела по делам несовершеннолетних; проводится комплекс предупредительных профилактических мероприятий. Материалы дела будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, рассматривается вопрос о постановке подростков на учёт.

Просмотров:137 Судя по видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, вечером 8 апреля трое девочек-подростков выходят из подъезда хрущевки. На их пути попадается кем-то брошенная подушка. Одна из девушек чуть дольше задерживается у вещи и спешно покидает подъезд, догоняя своих подружек.В течение минуты подушка вспыхивает огнем, а подъезд окутывает дым. К счастью, потушить пламя удалось достаточно быстро. Никто не пострадал, материальный ущерб не причинен. Тем не менее за свой поступок малолетним злоумышленницам придется ответить. Их личности уже установлены. Возраст девушек – 13-14 лет. Сейчас с ними работают инспекторы отдела по делам несовершеннолетних; проводится комплекс предупредительных профилактических мероприятий. Материалы дела будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, рассматривается вопрос о постановке подростков на учёт.