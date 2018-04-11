Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 апреля 2018, 15:31



На следующей неделе в Норильске встретятся питерские и норильские организаторы фестивалей «Добрый Петербург» и «Добрый Норильск».

В рамках семинара будет организована творческая площадка по обмену опытом с участием экспертов из Санкт-Петербурга, Норильска и Дудинки. Также пройдет практикум по поиску новых форматов социальных проектов, в том числе и в рамках фестиваля «Добрый Норильск» для внедрения и продвижения новых идей движения добрых городов в Норильске. В числе приглашенных экспертов из Санкт-Петербурга будут: Дарья Буянова, директор благотворительного фонда «Добрый Петербург», и Иван Гуторов, опытный тренер в сфере эмоционального интеллекта и координатор проекта «Трава». Завершится семинар круглым столом, за которым соберутся представители СМИ, органов власти, НКО, бизнеса и муниципальных учреждений. В ходе круглого стола будут рассматриваться дальнейшие перспективы технологии добрых городов на территории. Принять участие в семинаре могут все желающие. Для этого нужно заполнить форму для регистрации (ссылка для скачивания yadi.sk/d/c5o37Pxm3UEmr8) , в которой указать: Ф.И.О. участника; организацию, которую он представляет; должность; регион и город; телефон для связи; электронную почту. Также необходимо ответить на вопросы о том, почему вы хотите стать участником семинара, планируете ли вы принять участие в фестивале «Добрый Норильск» в 2018 году, а также какие успешные или неуспешные истории по сбору частных пожертвований вы могли бы представить на семинаре. Эту информацию необходимо отправить по адресу fond-konovalov@rambler.ru с темой «Участие в семинаре "Добрые города на Таймыре». Регистрация продлится до 14 апреля 2018 года. Телефон для справок: 465-333.

Просмотров:127 Знаменательная встреча пройдет 17 и 18 апреля в библиотеке имени Саши Петряева (Ленинский пр., 20а). Здесь состоится семинар «Решения для региональной благотворительности: опыт добрых городов». Организаторами выступают благотворительный фонд «Добрый город Петербург» и благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». Соорганизаторами семинара стали: администрация города Норильска, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ПАО ГМК «Норильский никель», Централизованная библиотечная система Норильска, кинокомплекс «Родина» и Норильская детская художественная школа.В рамках семинара будет организована творческая площадка по обмену опытом с участием экспертов из Санкт-Петербурга, Норильска и Дудинки. Также пройдет практикум по поиску новых форматов социальных проектов, в том числе и в рамках фестиваля «Добрый Норильск» для внедрения и продвижения новых идей движения добрых городов в Норильске.В числе приглашенных экспертов из Санкт-Петербурга будут: Дарья Буянова, директор благотворительного фонда «Добрый Петербург», и Иван Гуторов, опытный тренер в сфере эмоционального интеллекта и координатор проекта «Трава».Завершится семинар круглым столом, за которым соберутся представители СМИ, органов власти, НКО, бизнеса и муниципальных учреждений. В ходе круглого стола будут рассматриваться дальнейшие перспективы технологии добрых городов на территории.Принять участие в семинаре могут все желающие. Для этого нужно заполнить форму для регистрации (ссылка для скачивания yadi.sk/d/c5o37Pxm3UEmr8) , в которой указать: Ф.И.О. участника; организацию, которую он представляет; должность; регион и город; телефон для связи; электронную почту. Также необходимо ответить на вопросы о том, почему вы хотите стать участником семинара, планируете ли вы принять участие в фестивале «Добрый Норильск» в 2018 году, а также какие успешные или неуспешные истории по сбору частных пожертвований вы могли бы представить на семинаре. Эту информацию необходимо отправить по адресу fond-konovalov@rambler.ru с темой «Участие в семинаре "Добрые города на Таймыре». Регистрация продлится до 14 апреля 2018 года.Телефон для справок: 465-333.