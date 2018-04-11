Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 апреля 2018, 15:39



Каким может быть мир постапокалипсиса, все желающие узнают «Послезавтра». Так называется программа библионочи в этом году.

В «публичке» в этом году тематика акции: постапокалипсис в литературе и искусстве. Гости лицом к лицу столкнутся с зомби-апокалипсисом (экшн-квест), смогут посетить секретную научную лабораторию, а также Tesla-show, погрузятся в мир дистрикта-301 (по мотивам «Голодных игр»). Поклонников японской культуры ждет сад японской изящной словесности, на «десерт» - знакомство с боевыми искусствами Страны восходящего солнца. В течение пяти часов посетители познакомятся с разнообразными фантастическими сценариями будущего, описанными в художественных произведениях, фильмах, сериалах. Помимо этого в программе библионочи разнообразные мастер-классы, встреча с Годзиллой и множество других интересных событий. По всей библиотеке и даже в закрытом книгохранилище откроются интерактивные площадки на любой вкус. Центральным событием вечера станут встречи с двумя писателями-фантастами: детей и подростков порадует встреча с Дмитрием Емцом, российским писателем-фантастом, автором серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и некоторых других фантастических персонажей – она состоится в конференц-зале библиотеки в 19.30 (с жителями Талнаха Дмитрий Емец встретится днем раньше, 19 апреля в 15.00 в Талнахской городской библиотеке). Взрослые поклонники темы постапокалипсиса смогут обсудить тему со знатоком - универсальным фантастом Вадимом Пановым, она состоится там же в 21.00. Именно он подарил нам колоритную вселенную Тайного города, в которой древние расы магических существ соседствуют с современными москвичами. Этот мир настолько захватил читателей, что стал основой для многочисленных адаптаций: «Интерактивного романа», выпущенного в форме мобильного приложения, телесериала, настольной карточной игры. На второй площадке в библиотеке № 3 ждут поклонников театрального творчества, где они смогут поучаствовать в акции «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека». Акция проводится при поддержке ПАО ГМК «Норильский никель» в рамках конкурса «Мир новых возможностей». С 15 до 17 часов ребят с ограниченными возможностями здоровья приглашают на "Веселые библиосумерки". Для них проведут театральные посиделки с фольклорным ансамблем и мастер-классы по созданию кукольного театра своими руками. Кроме того, детей пригласят в путешествие сквозь века к знаменитым драмам и комедиям Древней Греции. С 18 до 22 часов детей и взрослых научат создавать сложные декорации своими руками, пригласят в настоящее «Театральное кафе», чтобы перекусить в антракте и попрактиковаться в драматургии, а также предложат окунуться в мистические миры Николая Гоголя. Кроме того, гостей библионочи будет ждать встреча с ведущей актрисой Заполярного театра драмы Варварой Бабаянц и режиссером Тимуром Файрузовым.

Просмотров:131 Ее примут две площадки: публичная библиотека (Ленинский пр., 20а), а также библиотека семейного чтения № 3 (пр-д Котульского, 15). По словам организаторов события, гостей ждет масса увлекательных и нестандартных мероприятий: «Футурологи давно предсказывают нашей планете несколько сценариев постапокалиптического будущего, мы приглашаем к их обсуждению».В «публичке» в этом году тематика акции: постапокалипсис в литературе и искусстве. Гости лицом к лицу столкнутся с зомби-апокалипсисом (экшн-квест), смогут посетить секретную научную лабораторию, а также Tesla-show, погрузятся в мир дистрикта-301 (по мотивам «Голодных игр»). Поклонников японской культуры ждет сад японской изящной словесности, на «десерт» - знакомство с боевыми искусствами Страны восходящего солнца. В течение пяти часов посетители познакомятся с разнообразными фантастическими сценариями будущего, описанными в художественных произведениях, фильмах, сериалах. Помимо этого в программе библионочи разнообразные мастер-классы, встреча с Годзиллой и множество других интересных событий. По всей библиотеке и даже в закрытом книгохранилище откроются интерактивные площадки на любой вкус.Центральным событием вечера станут встречи с двумя писателями-фантастами: детей и подростков порадует встреча с Дмитрием Емцом, российским писателем-фантастом, автором серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и некоторых других фантастических персонажей – она состоится в конференц-зале библиотеки в 19.30 (с жителями Талнаха Дмитрий Емец встретится днем раньше, 19 апреля в 15.00 в Талнахской городской библиотеке). Взрослые поклонники темы постапокалипсиса смогут обсудить тему со знатоком - универсальным фантастом Вадимом Пановым, она состоится там же в 21.00. Именно он подарил нам колоритную вселенную Тайного города, в которой древние расы магических существ соседствуют с современными москвичами. Этот мир настолько захватил читателей, что стал основой для многочисленных адаптаций: «Интерактивного романа», выпущенного в форме мобильного приложения, телесериала, настольной карточной игры.На второй площадке в библиотеке № 3 ждут поклонников театрального творчества, где они смогут поучаствовать в акции «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека». Акция проводится при поддержке ПАО ГМК «Норильский никель» в рамках конкурса «Мир новых возможностей».С 15 до 17 часов ребят с ограниченными возможностями здоровья приглашают на "Веселые библиосумерки". Для них проведут театральные посиделки с фольклорным ансамблем и мастер-классы по созданию кукольного театра своими руками. Кроме того, детей пригласят в путешествие сквозь века к знаменитым драмам и комедиям Древней Греции.С 18 до 22 часов детей и взрослых научат создавать сложные декорации своими руками, пригласят в настоящее «Театральное кафе», чтобы перекусить в антракте и попрактиковаться в драматургии, а также предложат окунуться в мистические миры Николая Гоголя.Кроме того, гостей библионочи будет ждать встреча с ведущей актрисой Заполярного театра драмы Варварой Бабаянц и режиссером Тимуром Файрузовым.