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11 апреля 2018, 15:55



Норильск уже два дня живет под властью циклона, который продержится на территории до вечера завтрашнего дня.

По словам норильских синоптиков, такая погода характерна для этого времени года, но снимать теплые шубы норильчанам пока рано, до босоножек еще далеко.

Просмотров:151 Область низкого давления пришла на территорию Норильска с юго-запада. Она характеризуется повышением температуры, предваряющим усиление ветра. Метель ожидается в городе уже сегодня к ночи, завтра ветер усилится до 20-26 метров в секунду, но к вечеру стихнет, и циклон продвинется дальше на северо-восток.По словам норильских синоптиков, такая погода характерна для этого времени года, но снимать теплые шубы норильчанам пока рано, до босоножек еще далеко.