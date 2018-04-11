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11 апреля 2018, 17:31



50 лет назад в Норильске появились первые турбазы.

Первыми централизованными турбазами были уже названные "Голубые озера", а также "Юбилейная", построенная управлением стройматериалов, "Березовая роща", принадлежащая "Никельстрою", "Солнечная" - управление ЖКУ, "Сияние" - НПОПАТ. В первые годы отдыхающие на турбазах размещались в туристических палатках. Со временем появились комфортные домики, а за ними - спорт- и танцплощадки, эстрады, теннисные корты, бильярдные, лодочные причалы, песчаные пляжи, прокат катамаранов и беговых лыж и, конечно, буфеты, столовые и мангалы для шашлыков. Среди предприятий началось даже негласное соревнование - на самую оригинальную, комфортабельную и интересную турбазу.

Просмотров:96 В апреле 1968 года горисполком впервые утвердил выделение земельного участка для строительства базы отдыха. Это были "Голубые озера" - турбаза никелевого завода. С этого началась застройка тундровой зоны вдоль талнахской дороги профильными базами отдыха. До этого в окрестностях Норильска тоже были места массового отдыха трудящихся на свежем воздухе, например, Дом отдыха на Ламе, профилакторий "Горняк" на Ергалахе или ночной санаторий "Заря". Но не было понятия "турбаза" в том виде, который норильчане знают до сих пор: легкодоступные и хорошо оборудованные места отдыха, принадлежащие коллективам разных предприятий и организаций.Первыми централизованными турбазами были уже названные "Голубые озера", а также "Юбилейная", построенная управлением стройматериалов, "Березовая роща", принадлежащая "Никельстрою", "Солнечная" - управление ЖКУ, "Сияние" - НПОПАТ. В первые годы отдыхающие на турбазах размещались в туристических палатках. Со временем появились комфортные домики, а за ними - спорт- и танцплощадки, эстрады, теннисные корты, бильярдные, лодочные причалы, песчаные пляжи, прокат катамаранов и беговых лыж и, конечно, буфеты, столовые и мангалы для шашлыков. Среди предприятий началось даже негласное соревнование - на самую оригинальную, комфортабельную и интересную турбазу.