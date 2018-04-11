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11 апреля 2018, 17:39



Эпидемии гриппа в Норильске нет, смертельных случаев от него не зарегистрировано.

На семинаре для медиков, который проводился вчера во Дворце культуры, руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе отметил, что порядка 70 тысяч иммунобиологических препаратов для вакцинации против гриппа Норильск получает за счет средств федерального бюджета, еще около 18 тысяч вакцин ежегодно приобретает "Норникель" - для вакцинации собственных работников. "Это безусловно увеличивает количество вакцинированных и создает хороший уровень так называемой иммунной прослойки, - подчеркнул Коба Иосифович. - Наши сотрудники, отвечающие за вакцинацию, постоянно обновляют знания о новых направлениях иммунизации, препаратах, которые используют в современной вакцинации, а также о новых формах работы с населением. На данный момент подъем заболеваемости в Норильске, безусловно, есть, но пик уже пройден и постепенно мы идем на снижение". Напомним, санитарная противоэпидемическая комиссия, которая существует на территории, при запредельной заболеваемости горожан выносит решение о дополнительных профилактических мерах в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, местах скопления людей, вплоть до запрещения тех или иных массовых мероприятий.

Просмотров:100 На сегодня, по словам медиков, порог заболеваемости вирусными инфекциями в Норильске немного превышен, но применять жесткие меры необходимости нет, достаточно таких, как элементарное проветривание помещений и масочный режим.На семинаре для медиков, который проводился вчера во Дворце культуры, руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе отметил, что порядка 70 тысяч иммунобиологических препаратов для вакцинации против гриппа Норильск получает за счет средств федерального бюджета, еще около 18 тысяч вакцин ежегодно приобретает "Норникель" - для вакцинации собственных работников."Это безусловно увеличивает количество вакцинированных и создает хороший уровень так называемой иммунной прослойки, - подчеркнул Коба Иосифович. - Наши сотрудники, отвечающие за вакцинацию, постоянно обновляют знания о новых направлениях иммунизации, препаратах, которые используют в современной вакцинации, а также о новых формах работы с населением. На данный момент подъем заболеваемости в Норильске, безусловно, есть, но пик уже пройден и постепенно мы идем на снижение".Напомним, санитарная противоэпидемическая комиссия, которая существует на территории, при запредельной заболеваемости горожан выносит решение о дополнительных профилактических мерах в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, местах скопления людей, вплоть до запрещения тех или иных массовых мероприятий.