Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 апреля 2018, 10:47



В Норильске презентуют книгу об Анатолии Филатове - легендарном директоре Норильского комбината.

На встрече будет присутствовать автор книги - бывший норильчанин Владислав Толстов, который поделится идеей создания, проблемами, возникшими в ходе работы над ней, получившимся результатом. На презентацию приедут также близкие друзья Анатолия Васильевича и инициаторы издания - Валерий Пронников и Владимир Механик. Они расскажут о совместных трудовых буднях, интересных фактах из биографии Анатолия Филатова, о том, с каким упорством он прошел путь от простого мальчишки из провинциального города Елец до президента первой в стране государственной металлургической корпорации. На встрече будут продемонстрированы фото и видеоматериалы из семейных архивов Анатолия Филатова. Лирическую ноту в мероприятие внесет выступление Михаила Подоляка с композициями о снежном Норильске и его доблестных жителях. Вход на презентацию свободный.

Просмотров:173 Презентация книги «Анатолий Филатов» состоится 24 апреля в 18 часов в публичной библиотеке на Ленинском пр., 20а. Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в любимой многими поколениями читателей книжной серии «Жизнь замечательных людей», отмечающей в этом году свое 85-летие.На встрече будет присутствовать автор книги - бывший норильчанин Владислав Толстов, который поделится идеей создания, проблемами, возникшими в ходе работы над ней, получившимся результатом.На презентацию приедут также близкие друзья Анатолия Васильевича и инициаторы издания - Валерий Пронников и Владимир Механик. Они расскажут о совместных трудовых буднях, интересных фактах из биографии Анатолия Филатова, о том, с каким упорством он прошел путь от простого мальчишки из провинциального города Елец до президента первой в стране государственной металлургической корпорации.На встрече будут продемонстрированы фото и видеоматериалы из семейных архивов Анатолия Филатова. Лирическую ноту в мероприятие внесет выступление Михаила Подоляка с композициями о снежном Норильске и его доблестных жителях.Вход на презентацию свободный.