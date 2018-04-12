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12 апреля 2018, 10:57



В Норильске пройдет благотворительная акция международного кинофестиваля «Сталкер».

17 апреля фестиваль откроет творческий вечер «Юмор на сцене и на экране» заслуженного деятеля искусств РСФСР Аркадия Инина - писателя-сатирика, драматурга, автора сценариев более 40 фильмов, среди которых: «Однажды, двадцать лет спустя», «Отцы и деды», «Одиноким предоставляется общежитие», «Не сошлись характерами», «На Дерибасовской хорошая погода...», «Не хочу жениться». 18 апреля - премьерный показ фильма «Голова. Два уха» (16+). В селе живет пастух Иван Сергеевич. В одно зимнее утро в село на дорогой машине приезжает незнакомый мужчина и предлагает Ивану Сергеевичу хорошую работу в городе. Фильм представит кинорежиссер Виталий Суслин. 19 апреля - премьерный показ фильма «Три дня до весны» (12+). Действие фильма разворачивается в Ленинграде в феврале 1942 года. Во время артобстрела снаряд попадает в блок «А» Института экспериментальной медицины, в котором исследуют смертельно опасные вирусы. У героев есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Фильм представит кинорежиссер Александр Касаткин. В дни фестиваля будет показана программа документальных фильмов: «20 судеб и одна жизнь» (реж. Григорий Илугдин), «А какой ты?» (реж. Анастасия Штандке), «Одно желание» (реж. Виталий Дубинин), «Зебра» (реж. Борис Дворкин), «Бежать от войны» (реж. Мария Иванова и Николай Викторов), «Время Гававохта» (реж. Валерий Кудинов), «Крестьянин» (реж. Вячеслав Орехов), «Одна собачья жизнь» (реж. Игорь Полещук). Кинофестиваль «Сталкер» открыт для широкой зрительской аудитории, студентов вузов и представителей общественных организаций. На все киносеансы вход свободный. Пригласительные билеты – уже в кассе кинотеатра. Справки по телефонам: 46-23-50, 46-28-13. Дополнительная информация, аннотации и кадры фильмов - на официальном сайте кинофестиваля «Сталкер» www.stalkerfest.org. Добавим, организатором выступает Гильдия кинорежиссеров России. Генеральный партнер кинофестиваля - Фонд Михаила Прохорова. Главная цель кинофестиваля - формирование правового сознания зрителей средствами кинематографа, популяризация лучших фильмов о правах человека. Кинофестиваль «Сталкер» ежегодно проводит благотворительные, социально значимые акции в регионах России.

Просмотров:199 С 17 по 19 апреля будет показана программа фильмов-призеров кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями. Фестивальные показы пройдут в публичной библиотеке и кинокомплексе «Родина». Возрастное ограничение 16+.17 апреля фестиваль откроет творческий вечер «Юмор на сцене и на экране» заслуженного деятеля искусств РСФСР Аркадия Инина - писателя-сатирика, драматурга, автора сценариев более 40 фильмов, среди которых: «Однажды, двадцать лет спустя», «Отцы и деды», «Одиноким предоставляется общежитие», «Не сошлись характерами», «На Дерибасовской хорошая погода...», «Не хочу жениться».18 апреля - премьерный показ фильма «Голова. Два уха» (16+). В селе живет пастух Иван Сергеевич. В одно зимнее утро в село на дорогой машине приезжает незнакомый мужчина и предлагает Ивану Сергеевичу хорошую работу в городе. Фильм представит кинорежиссер Виталий Суслин.19 апреля - премьерный показ фильма «Три дня до весны» (12+). Действие фильма разворачивается в Ленинграде в феврале 1942 года. Во время артобстрела снаряд попадает в блок «А» Института экспериментальной медицины, в котором исследуют смертельно опасные вирусы. У героев есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Фильм представит кинорежиссер Александр Касаткин.В дни фестиваля будет показана программа документальных фильмов: «20 судеб и одна жизнь» (реж. Григорий Илугдин), «А какой ты?» (реж. Анастасия Штандке), «Одно желание» (реж. Виталий Дубинин), «Зебра» (реж. Борис Дворкин), «Бежать от войны» (реж. Мария Иванова и Николай Викторов), «Время Гававохта» (реж. Валерий Кудинов), «Крестьянин» (реж. Вячеслав Орехов), «Одна собачья жизнь» (реж. Игорь Полещук).Кинофестиваль «Сталкер» открыт для широкой зрительской аудитории, студентов вузов и представителей общественных организаций.На все киносеансы вход свободный. Пригласительные билеты – уже в кассе кинотеатра. Справки по телефонам: 46-23-50, 46-28-13.Дополнительная информация, аннотации и кадры фильмов - на официальном сайте кинофестиваля «Сталкер» www.stalkerfest.org.Добавим, организатором выступает Гильдия кинорежиссеров России. Генеральный партнер кинофестиваля - Фонд Михаила Прохорова. Главная цель кинофестиваля - формирование правового сознания зрителей средствами кинематографа, популяризация лучших фильмов о правах человека. Кинофестиваль «Сталкер» ежегодно проводит благотворительные, социально значимые акции в регионах России.