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12 апреля 2018, 11:34



В Норильске стартовал фотоконкурс «Отражение» к 65-летию Норильска.

Принять участие могут индивидуальные авторы и коллективы в двух возрастных категориях: от 10 до 17 лет и от 18 лет и старше. Фотоконкурс проводится в несколько этапов: до 20 апреля принимаются заявки на участие, а 21 апреля состоится организационное собрание, распределение участников и кураторов малых творческих групп, предоставление маршрутного листа по мастер-классам фотопроекта. В рамках конкурса в апреле-мае состоятся семинар «Фотография как визуальная культура», мастер-классы «Язык фотографии», «Мобилография» (особенности фотосъемки на мобильный телефон), «Обработка». Творческая работа участников проекта с кураторами, отбор фотографий, сдача конкурсных работ пройдет в период с 13 по 31 мая. Победителей фотоконкурса отметят во время открытия тематических выставок «Танцующая выставка», «Норильск в 3D», «Ожившая фотография» и «Отражение» 14 июля. Состав жюри сформирован из числа профессиональных фотографов и специалистов сферы культуры и искусств, которые до 20 июня определят победителей в номинациях путем закрытого голосования. Итоги конкурса «Отражение» будут объявлены 14 июля на сайте кинокомплекса «Родина» кино-родина.рф и на страницах кинотеатра в социальных сетях, там же находится вся информация о фотопроекте. Справки по телефону 48-09-11.

Просмотров:162 Учредителями фотопроекта являются кинокомплекс «Родина», городской Центр культуры (фотообъединение «Рыбий глаз») при поддержке фотоклуба «Таймыр» и мастерской авторских работ Таисии Тиннит.Принять участие могут индивидуальные авторы и коллективы в двух возрастных категориях: от 10 до 17 лет и от 18 лет и старше.Фотоконкурс проводится в несколько этапов: до 20 апреля принимаются заявки на участие, а 21 апреля состоится организационное собрание, распределение участников и кураторов малых творческих групп, предоставление маршрутного листа по мастер-классам фотопроекта.В рамках конкурса в апреле-мае состоятся семинар «Фотография как визуальная культура», мастер-классы «Язык фотографии», «Мобилография» (особенности фотосъемки на мобильный телефон), «Обработка».Творческая работа участников проекта с кураторами, отбор фотографий, сдача конкурсных работ пройдет в период с 13 по 31 мая. Победителей фотоконкурса отметят во время открытия тематических выставок «Танцующая выставка», «Норильск в 3D», «Ожившая фотография» и «Отражение» 14 июля.Состав жюри сформирован из числа профессиональных фотографов и специалистов сферы культуры и искусств, которые до 20 июня определят победителей в номинациях путем закрытого голосования.Итоги конкурса «Отражение» будут объявлены 14 июля на сайте кинокомплекса «Родина» кино-родина.рф и на страницах кинотеатра в социальных сетях, там же находится вся информация о фотопроекте. Справки по телефону 48-09-11.