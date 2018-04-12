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12 апреля 2018, 11:42



Глава Норильска Ринат Ахметчин примет участие в работе КЭФ. Планируется подписать соглашение с СФУ о сотрудничестве.

Ринат Ахметчин примет участие в ряде заседаний, в том числе в круглом столе, тема которого «Региональное и муниципальное управление: конфликты и возможности». Также в рамках КЭФ планируется подписание соглашения между Норильском и Сибирским федеральным университетом о стратегическом сотрудничестве.

Просмотров:154 Сегодня в региональной столице открылся Красноярский экономический форум. Главная тема этого года «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». Дискуссии будут посвящены развитию человеческого капитала и социальной сферы, бизнесу, сохранению окружающей среды и влиянию экологии на экономический рост.Ринат Ахметчин примет участие в ряде заседаний, в том числе в круглом столе, тема которого «Региональное и муниципальное управление: конфликты и возможности».Также в рамках КЭФ планируется подписание соглашения между Норильском и Сибирским федеральным университетом о стратегическом сотрудничестве.