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12 апреля 2018, 12:04



Светлана Рубашкина возглавила Агентство развития Норильска.

«Я верю, что агентство может стать эффективным инструментом для развития города. Верю в него также, как верил в него Сергей Панченко, как другие талантливые люди, уже вложившие свои идеи в его становление. В 2018 году мы стартуем с проектами сразу в нескольких направлениях деятельности АРН. В сфере бизнеса это проекты по созданию центра франчайзинга и включению Норильска в общероссийскую программу «Бизнес-навигатор» для содействия предпринимательским стартапам», - сообщила Светлана Рубашкина. Также она рассказала, что в сфере развития городской среды агентство станет партнером администрации города и Музея Норильска по созданию центра современного искусства. Сейчас АРН вместе с Норильским государственным индустриальным институтом и «Норникелем» участвует в проекте по разработке стратегии развития НГИИ. Параллельно планируется активная работа с молодежью и проведение просветительской программы по развитию городской среды для студентов Норильска и Таймыра - участников летнего волонтерского лагеря на Диксоне. В юбилейный для Норильска год АРН готовит несколько ярких событий, первым из которых станет гастрофестиваль «Север» с участием известных российских шеф-поваров и местных рестораторов. «Надеемся, что он приживется в Норильске и в перспективе станет заметной приманкой для туристов», - отметила новый руководитель Агентства развития Норильска. «Вместе с запуском первых проектов перед АРН стоит задача - создать эффективную систему для привлечения внешних инвестиций в развитие городской среды», - добавила Светлана Рубашкина. Напомним, автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска» учреждена компанией «Норникель», администрацией города Норильска и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Миссия агентства - создание условий для опережающего развития экономики Норильска в целях повышения качества жизни горожан. Цели АРН: создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города; создание благоприятной социальной среды, обеспечивающей достойное качество жизни норильчан, предоставляющей им широкие возможности для своей профессиональной и творческой самореализации; формирование, обучение и развитие команд изменений. В задачи агентства входит поддержка конкретных проектов по формированию комфортной среды для развития предпринимательства, создание инфраструктуры сервисной экономики города, повышение привлекательности территории для всех заинтересованных сторон.

Просмотров:176 Светлана Рубашкина более 20 лет реализует проекты в сфере общественного развития на федеральном, региональном и местном уровнях. Приехала в Норильск в 2015 году по приглашению компании «Норникель» и возглавила управление благотворительных программ - новую структуру Заполярного филиала. Награждена почетной грамотой Норильского городского Совета депутатов «За высокий профессионализм, добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования город Норильск».«Я верю, что агентство может стать эффективным инструментом для развития города. Верю в него также, как верил в него Сергей Панченко, как другие талантливые люди, уже вложившие свои идеи в его становление. В 2018 году мы стартуем с проектами сразу в нескольких направлениях деятельности АРН. В сфере бизнеса это проекты по созданию центра франчайзинга и включению Норильска в общероссийскую программу «Бизнес-навигатор» для содействия предпринимательским стартапам», - сообщила Светлана Рубашкина.Также она рассказала, что в сфере развития городской среды агентство станет партнером администрации города и Музея Норильска по созданию центра современного искусства. Сейчас АРН вместе с Норильским государственным индустриальным институтом и «Норникелем» участвует в проекте по разработке стратегии развития НГИИ. Параллельно планируется активная работа с молодежью и проведение просветительской программы по развитию городской среды для студентов Норильска и Таймыра - участников летнего волонтерского лагеря на Диксоне.В юбилейный для Норильска год АРН готовит несколько ярких событий, первым из которых станет гастрофестиваль «Север» с участием известных российских шеф-поваров и местных рестораторов. «Надеемся, что он приживется в Норильске и в перспективе станет заметной приманкой для туристов», - отметила новый руководитель Агентства развития Норильска.«Вместе с запуском первых проектов перед АРН стоит задача - создать эффективную систему для привлечения внешних инвестиций в развитие городской среды», - добавила Светлана Рубашкина.Напомним, автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска» учреждена компанией «Норникель», администрацией города Норильска и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Миссия агентства - создание условий для опережающего развития экономики Норильска в целях повышения качества жизни горожан. Цели АРН: создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города; создание благоприятной социальной среды, обеспечивающей достойное качество жизни норильчан, предоставляющей им широкие возможности для своей профессиональной и творческой самореализации; формирование, обучение и развитие команд изменений. В задачи агентства входит поддержка конкретных проектов по формированию комфортной среды для развития предпринимательства, создание инфраструктуры сервисной экономики города, повышение привлекательности территории для всех заинтересованных сторон.