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12 апреля 2018, 12:28



Норильчан, имеющих льготный статус, приглашают на встречу по соцподдержке на оплату ЖКУ, которая пройдет завтра.

В ходе встречи специалисты представят подробные разъяснения по указанному направлению, дадут ответы на все интересующие граждан вопросы. Встреча пройдет 13 апреля в 15.00 в актовом зале Центра социальной помощи семье и детям «Норильский» на ул. Мира, 2 (1-й этаж).

Просмотров:193 В рамках информационно-разъяснительной работы с населением специалисты городского управления социальной политики проведут встречу с гражданами, имеющими льготный статус, по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг.В ходе встречи специалисты представят подробные разъяснения по указанному направлению, дадут ответы на все интересующие граждан вопросы.Встреча пройдет 13 апреля в 15.00 в актовом зале Центра социальной помощи семье и детям «Норильский» на ул. Мира, 2 (1-й этаж).