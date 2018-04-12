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12 апреля 2018, 13:49

Стройорганизации готовы продолжить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск».


В ходе совещания, которое состоялось в Росавиации, представители рабочей группы по вопросам реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» рассмотрели статус готовности к третьему этапу реконструкции.
Летняя строительная кампания продлится с 4 июня по 22 сентября 2018 года, рассказал генеральный директор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров. Этот строительный период характеризуется тем, что будут задействованы два подрядчика. Они займутся продолжением реконструкции ВПП и перрона. Причем, если окончание реконструкции ВПП запланировано в этом году, то ремонт перрона перейдет на следующий год. Тем не менее его ремонт никаких ограничений на работу аэропорта в 2019 году не накладывает. Все работы в этом году у двух подрядчиков должны завершиться синхронно. Планируется, что готовность перрона к 24 сентября составит порядка 60 процентов.
Представители подрядных строительных организаций подтвердили полную готовность к продолжению реконструкции: завезены все материалы и необходимая техника, подготовлен персонал.
Что касается взлетной полосы, то, по словам Андрея Никифорова: «24 сентября самолеты будут взлетать и садиться, используя всю ее проектную длину – 3121 метр. Рейсы будут осуществляться среднемагистральными самолетами. В прошлом году из-за ремонта центральной части полосы аэропорт принимал летом только самолеты малой авиации. Все рейсы из Норильска и в Норильск по заявленной программе полетов будут прямыми и беспосадочными. Исключением станет только рейс из Норильска в Москву – принимая во внимание расчет необходимого количества топлива для выполнения данного рейса и имеющиеся ограничения по взлетной массе, данный рейс предполагается с промежуточной посадкой в Новом Уренгое для дозаправки. Заправка будет производиться в минимальные сроки, и пассажирам не нужно будет покидать самолет».
Этим летом обслуживание пассажирских самолетов будет иметь небольшую особенность. Посадка и высадка пассажиров, обслуживание судов будет осуществляться на отремонтированной площадке, которая принадлежит Министерству обороны. Договорная работа об использовании части этой площадки была проведена еще в прошлом году. Площадка приведена в рабочее состояние, так как она долгое время не обслуживалась. Находится она на удалении 1,5 км от здания аэровокзала. В связи с этой особенностью для доставки пассажиров летом 2018 года аэропорт приобрел еще один дополнительный автобус.
Представители авиакомпаний заявили о готовности использовать для взлета воздушных судов 1740 метров взлетной полосы, которые были отремонтированы в 2016-2017 годах. Для этого проведены мероприятия и тренинги по подготовке летного состава к работе на «короткой» полосе.
Как сообщили в авиакомпании «НордСтар», продажа билетов на 2018 год была открыта в декабре 2017 года. При этом авиакомпания предложила единый тариф. С момента начала продажи билетов на период 3-го этапа реконструкции авиакомпания уже ввела в расписание 30 дополнительных рейсов в пиковые даты и регулярно по результатам ежедневного мониторинга загруженности воздушных судов продолжает вводить дополнительные.
Летом этого года на период реконструкции ВПП из аэропорта «Норильск» будут осуществляться регулярные рейсы только по трем направлениям: Москва, Красноярск и Новосибирск. В период с 4 июня по 22 сентября авиакомпании планируют перевезти свыше 170 тысяч пассажиров.
Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» началась в 2016 году. Государственным заказчиком проекта реконструкции ВПП выступает Росавиация. Генеральным подрядчиком является компания «Трансстроймеханизация» («дочка» ПАО «Мостотрест»). Заказчик-застройщик – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», проектировщик – институт «Красаэропроект».
Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры норильского аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете на выполнение работ предусмотрено 9 млрд руб. в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)». Компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 3 млрд руб. Реконструкция позволит превратить местную воздушную гавань в современный, отвечающий самым строгим требованиям аэропорт. Новая ВПП обеспечит безопасность пассажиров, а также позволит использовать аэропорт Норильска для развития всей Арктической зоны РФ.
Общая длинна взлетной полосы аэропорта «Норильск» составляет 3121 метр. В течение летних периодов 2016-2017 годов были реконструированы 1740 метров ВПП и большая часть инфраструктуры аэропорта. Оставшуюся часть полотна ВПП планируется завершить в ходе третьего этапа реконструкции.

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