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12 апреля 2018, 14:04



Талнахский образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» получил гран-при международного фестиваля-конкурса «Тбилиси встречает таланты».

Руководителю ансамбля Светлане Чернявской вручили специальный диплом «Лучший балетмейстер-постановщик». А педагогу Василию Рымареву - специальный диплом «Лучший педагог-хореограф». Все участники фестиваля-конкурса получили памятные сувениры, а педагоги - благодарственные письма. Коллектив принял участие в мастер-классе по народной хореографии балетмейстера, преподавателя ГИТИС Ольги Насыровой и хореографа-постановщика, художественного руководителя ансамбля народного танца «Шавлего» Давида Бокхуа. На обзорной экскурсии по Тбилиси участники ансамбля узнали историю развития города, посетили две основные площадки города - площадь Свободы и площадь Европы, а также Национальный музей, Александровский парк и храм Кашвети. Очень интересной и познавательной была экскурсия в Мцхету - первую столицу Грузии, где было представлено много знаменитых объектов: храм Джвари, монастырь Самтавро, собор Светицховели и крепость Бебрисцихе.

Просмотров:148 Ансамбль народного танца «Вдохновение» (ЦВР Талнаха) вернулся из Грузии, где они участвовали в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Тбилиси встречает таланты». 22 молодых танцора, которых сопровождали двое педагогов, получили гран-при конкурса, а также дипломы лауреатов первой степени в номинации «Народный танец» в средней, старшей и смешанной возрастных категориях. Также норильчане получили приглашение на суперфинал международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Салют талантов», который пройдет в ноябре этого года.Руководителю ансамбля Светлане Чернявской вручили специальный диплом «Лучший балетмейстер-постановщик». А педагогу Василию Рымареву - специальный диплом «Лучший педагог-хореограф».Все участники фестиваля-конкурса получили памятные сувениры, а педагоги - благодарственные письма.Коллектив принял участие в мастер-классе по народной хореографии балетмейстера, преподавателя ГИТИС Ольги Насыровой и хореографа-постановщика, художественного руководителя ансамбля народного танца «Шавлего» Давида Бокхуа.На обзорной экскурсии по Тбилиси участники ансамбля узнали историю развития города, посетили две основные площадки города - площадь Свободы и площадь Европы, а также Национальный музей, Александровский парк и храм Кашвети. Очень интересной и познавательной была экскурсия в Мцхету - первую столицу Грузии, где было представлено много знаменитых объектов: храм Джвари, монастырь Самтавро, собор Светицховели и крепость Бебрисцихе.