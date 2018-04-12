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12 апреля 2018, 15:05



В первой гимназии начался плановый ремонт кровли.

Планируется заменить около 1400 квадратных метров кровельного металлического покрытия, деревянные конструкции и обработать их огнезащитой. На это выделено более пяти миллионов рублей. Работы должны быть завершены к началу учебного года, до 1 сентября 2018 года.

Просмотров:133 Сейчас компания «Стройперспектива» выполняет демонтажные работы. На учебном процессе это не отражается.Планируется заменить около 1400 квадратных метров кровельного металлического покрытия, деревянные конструкции и обработать их огнезащитой. На это выделено более пяти миллионов рублей. Работы должны быть завершены к началу учебного года, до 1 сентября 2018 года.