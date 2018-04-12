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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 апреля 2018, 15:07

Рисуй и приноси! Неболейкин с витаминами, Пилюлькин с волшебными конфетами, добрые синеглазые медсестрички, дюжина веселых Айболитов и реанимобилей украшают редакцию газеты «зпПЛЮС».


На данный момент десятый по счету онлайн-конкурс собрал около сотни участников и пятнадцать тысяч лайков. Прием рисунков в формате А3 на конкурс «Добрый врач» в честь 65-летия норильского здравоохранения продлится до 18 апреля. Все работы участников размещены на сайте gazetazp.ru, где можно проголосовать за понравившиеся рисунки до 19 апреля. Результаты виртуальной битвы члены жюри учтут при выборе победителей. Оригинальные рисунки станут экспонатами выставки в ГЦК и украсят помещения строящегося перинатального центра, а «победные» картины трансформируются в яркие наклейки для городских автобусов на радость всем норильчанам.
Конкурс «Добрый врач» проводится «Норильскими новостями» совместно с территориальным отделом в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края, объединением профсоюзных организаций работников медицинских учреждений Норильска.

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    Список новостей

 12 апреля 2018 
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16:35   Этим летом все 13 фасадов муниципальных объектов, запланированных к ремонту, будут обновлены, уверены городские власти. 16:25   Музею авиации и космонавтики 8-й школы в этом году исполняется 40 лет. На этой неделе здесь началась праздничная декада «Время первых».
16:20   На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей. 16:20   Летом в городе будут благоустроены 23 двора.
16:15   Валерий Редкозубов: «На Олимпиаду ехать надо было однозначно!». 16:08   Норильские депутаты усомнились в том, что работы, запланированные по программе реформирования и модернизации ЖКХ на этот ...
15:07   Рисуй и приноси! Неболейкин с витаминами, Пилюлькин с волшебными конфетами, добрые синеглазые медсестрички, дюжина веселых Айболитов и реанимобилей украшают редакцию газеты «зпПЛЮС». 15:05   В первой гимназии начался плановый ремонт кровли.
14:04   Талнахский образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» получил гран-при международного фестиваля-конкурса «Тбилиси встречает таланты». 13:49   Стройорганизации готовы продолжить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск».
12:28   Норильчан, имеющих льготный статус, приглашают на встречу по соцподдержке на оплату ЖКУ, которая пройдет завтра. 12:04   Светлана Рубашкина возглавила Агентство развития Норильска.
11:42   Глава Норильска Ринат Ахметчин примет участие в работе КЭФ. Планируется подписать соглашение с СФУ о сотрудничестве. 11:34   В Норильске стартовал фотоконкурс «Отражение» к 65-летию Норильска.
10:57   В Норильске пройдет благотворительная акция международного кинофестиваля «Сталкер». 10:47   В Норильске презентуют книгу об Анатолии Филатове - легендарном директоре Норильского комбината.

 11 апреля 2018 
17:39   Эпидемии гриппа в Норильске нет, смертельных случаев от него не зарегистрировано. 17:31   50 лет назад в Норильске появились первые турбазы.
15:55   Норильск уже два дня живет под властью циклона, который продержится на территории до вечера завтрашнего дня. 15:39   Каким может быть мир постапокалипсиса, все желающие узнают «Послезавтра». Так называется программа библионочи в этом году.
15:31   На следующей неделе в Норильске встретятся питерские и норильские организаторы фестивалей «Добрый Петербург» и «Добрый Норильск». 14:58   Пожар в подъезде на Московской, 4, произошел по вине школьниц.
14:08   В Весеннем зале кинотеатра «Родина», обновленном после ремонта, прошли первые кинопоказы. Сотрудники кинотеатра обещают: зрителей ждут совершенно новые ощущения. 13:13   Традиционная «Лыжня «Норникеля» стартует в Норильске уже завтра и завершится в субботу, 14 апреля.
12:55   Сегодня в Заполярном драматическом театре норильчан ждет встреча с балетом: к нам приехал Театр Сергея Янковского и солисты Мариинского театра. 12:46   «Норникель» модернизировал системы водоотлива рудников в Заполярном филиале.
12:17   На сцене КДЦ «Юбилейный» 20 и 22 апреля состоится XXI региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение-2018». 12:04   В ДЮСШ-2 состоялись первенства по гимнастике и спортивной акробатике.
12:01   В перенесенном матче 15-го тура МФК «Норильский никель» победил «Новую генерацию» - 6:2. 11:32   В рудной столице родился детский фестиваль авторской песни «Талнахские проталины».

 10 апреля 2018 
18:37   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» запустил проект по сбору средств на отопление для одного из самых северных приютов на краудфандинговой платформе Планета.ру. 18:33   Главный дорожный полицейский края готов встретиться с норильчанами.
18:02   В Норильске прошел семинар для медиков, отвечающих за то, чтобы максимально убедить горожан сделать прививки от многих опасных заболеваний. 17:54   В талнахской библиотеке заработал семейный клуб настольных игр «Настолкомания».
17:51   Акции "Норникеля" упали после введения новых санкций США. Владимир Потанин выразил уверенность в коррекции акций после падения. 17:14   Александр Пестряков: "Норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена".
17:07   Цена газопровода до аэропорта Норильска увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает ИА «Нефть.Капитал». 16:52   В Норильске подведены итоги голосования по опросным листам. Чуть больше 17 000 горожан приняли участие в опросе.
15:44   Более 20 вопросов, касающихся сферы социальной, градостроительной и наградной политики, рассмотрели депутаты в ходе заседания V сессии Норильского городского Совета депутатов. 15:29   Норильчан научат считать деньги. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - 2018 продлится до 22 апреля.
15:01   Родительский день. В Норильске на Радоницу, в праздник первого после Пасхи поминовения усопших, городские автобусы до кладбища будут ездить чаще обычного. 14:32   На Таймыре участники ВОВ получат единовременные денежные выплаты к Дню Победы.
14:24   Проблема бродячих животных в Норильске, переезд норильчан на материк и оплата проезда в отпуск для работников краевых структур - вот три вопроса, требующие обращения в краевой парламент. 13:50   В понедельник епископ Агафангел отслужил литургию в тюрьме.
13:45   В Норильске определяют лучших армрестлеров. 13:44   Современный портативный рентгенаппарат появился в норильской детской больнице.
13:31   В Норильск доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Иерусалиме на Гроб Господень. 13:10   Белорусская свинина в России попала под запрет.




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