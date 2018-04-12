Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 апреля 2018, 15:07



Рисуй и приноси! Неболейкин с витаминами, Пилюлькин с волшебными конфетами, добрые синеглазые медсестрички, дюжина веселых Айболитов и реанимобилей украшают редакцию газеты «зпПЛЮС».

Конкурс «Добрый врач» проводится «Норильскими новостями» совместно с территориальным отделом в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края, объединением профсоюзных организаций работников медицинских учреждений Норильска.

Просмотров:144 На данный момент десятый по счету онлайн-конкурс собрал около сотни участников и пятнадцать тысяч лайков. Прием рисунков в формате А3 на конкурс «Добрый врач» в честь 65-летия норильского здравоохранения продлится до 18 апреля. Все работы участников размещены на сайте gazetazp.ru, где можно проголосовать за понравившиеся рисунки до 19 апреля. Результаты виртуальной битвы члены жюри учтут при выборе победителей. Оригинальные рисунки станут экспонатами выставки в ГЦК и украсят помещения строящегося перинатального центра, а «победные» картины трансформируются в яркие наклейки для городских автобусов на радость всем норильчанам.Конкурс «Добрый врач» проводится «Норильскими новостями» совместно с территориальным отделом в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края, объединением профсоюзных организаций работников медицинских учреждений Норильска.