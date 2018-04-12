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12 апреля 2018, 16:08



Норильские депутаты усомнились в том, что работы, запланированные по программе реформирования и модернизации ЖКХ на этот год, будут полностью выполнены. Администрация города, в свою очередь, считает, что бить тревогу рано.

Как пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, сегодня программа реализуется в трех подпрограммах, каждая из которых имеет собственный процент выполнения. Так, подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», включающая капремонт коллекторов, сохранение устойчивости зданий, ремонт квартир для переселения из аварийного фонда, пока исполнена на 11%: плановые ассигнования – 709 млн рублей, кассовое исполнение – 75 млн. «В прошлом году не были выполнены работы по коллекторам из-за поздней экспертизы сметной стоимости, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. До конца апреля он будет выбран», - пояснил Войник. На мероприятия по сохранению устойчивости зданий перспективного жилфонда запланировано 442 млн руб. на этот год, программа исполнена на 17%. Евгений Войник напомнил, что в рамках подпрограммы управляющие компании планируют работы на большом числе объектов: например, «ЖКС» ответственна за 13 объектов, «Нордсервис» – за 18, УК «Город» – за 15 и т.д. Ряд из них – переходящие с прошлого года. Что до ремонта квартир для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, то сформировано 11 лотов на ремонт 160 квартир на сумму в 79 млн рублей. На ремонт 62 квартир договоры уже заключены, по остальным аукцион пройдет до конца апреля. Обсуждение коснулось и теплообменников в Кайеркане. Евгений Войник пояснил, что сейчас разрабатывается техническая документация на их установку на ряд МКД района: «Учитывая, что подрядчик, который работал в прошлом году, деньги еще не получил, УК не объявляет новый конкурс. Так что в итоге скорость установки теплообменников сегодня зависит от двух УК района – УК «Город» и УК «Северный управдом». Если они успеют объявить конкурс, дело сдвинется с мертвой точки". Напомним, установку пластинчатых теплообменников, необходимых для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, требует федеральное законодательство. Пластинчатые теплообменники — это приборы, позволяющие нагревать холодную воду до подачи в квартиры за счет горячего водоснабжения системы отопления. Такой метод позволит решить проблему грязной горячей воды, которая наиболее актуальна для Кайеркана. Дмитрий Карасев, председатель комиссии, подвел неутешительный итог: «Что касается сохранения устойчивости зданий жилищного фонда, то по некоторым УК конкурсы еще не состоялись ни на составление проектно-сметной документации, ни тем более на сами работы. Прошу обратить внимание на ремонт квартир: из 160, стоящих в плане, заключены договоры с подрядчиками только на 62. Отдельная проблема – кровли. Подлежащих ремонту в этом году много: 13 объектов металлической кровли, 8 – мягкой. Но на некоторые нет даже сметы, по другим – да, устраиваем аукционы, но ведь уже апрель! Опять уйдем в осень. Ну и опасаюсь, что установить все планируемые теплообменники в Кайеркане в этом году не сможем: финансирование прошлогодних работ будет вестись из средств этого года, значит, пострадают объекты, которые планировали на 2018-й. Так что боюсь, у нас реальная возможность их не сделать».

Просмотров:113 Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты заслушали итоги программы реформирования и модернизации ЖКХ за первый квартал года. Услышанным остались недовольны. Еще в прошлом году было решено подводить промежуточные итоги программы, чтобы контролировать ее выполнение на протяжении всего года.Как пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, сегодня программа реализуется в трех подпрограммах, каждая из которых имеет собственный процент выполнения. Так, подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», включающая капремонт коллекторов, сохранение устойчивости зданий, ремонт квартир для переселения из аварийного фонда, пока исполнена на 11%: плановые ассигнования – 709 млн рублей, кассовое исполнение – 75 млн.«В прошлом году не были выполнены работы по коллекторам из-за поздней экспертизы сметной стоимости, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. До конца апреля он будет выбран», - пояснил Войник.На мероприятия по сохранению устойчивости зданий перспективного жилфонда запланировано 442 млн руб. на этот год, программа исполнена на 17%. Евгений Войник напомнил, что в рамках подпрограммы управляющие компании планируют работы на большом числе объектов: например, «ЖКС» ответственна за 13 объектов, «Нордсервис» – за 18, УК «Город» – за 15 и т.д. Ряд из них – переходящие с прошлого года.Что до ремонта квартир для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, то сформировано 11 лотов на ремонт 160 квартир на сумму в 79 млн рублей. На ремонт 62 квартир договоры уже заключены, по остальным аукцион пройдет до конца апреля.Обсуждение коснулось и теплообменников в Кайеркане. Евгений Войник пояснил, что сейчас разрабатывается техническая документация на их установку на ряд МКД района: «Учитывая, что подрядчик, который работал в прошлом году, деньги еще не получил, УК не объявляет новый конкурс. Так что в итоге скорость установки теплообменников сегодня зависит от двух УК района – УК «Город» и УК «Северный управдом». Если они успеют объявить конкурс, дело сдвинется с мертвой точки".Напомним, установку пластинчатых теплообменников, необходимых для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, требует федеральное законодательство. Пластинчатые теплообменники — это приборы, позволяющие нагревать холодную воду до подачи в квартиры за счет горячего водоснабжения системы отопления. Такой метод позволит решить проблему грязной горячей воды, которая наиболее актуальна для Кайеркана.Дмитрий Карасев, председатель комиссии, подвел неутешительный итог: «Что касается сохранения устойчивости зданий жилищного фонда, то по некоторым УК конкурсы еще не состоялись ни на составление проектно-сметной документации, ни тем более на сами работы. Прошу обратить внимание на ремонт квартир: из 160, стоящих в плане, заключены договоры с подрядчиками только на 62. Отдельная проблема – кровли. Подлежащих ремонту в этом году много: 13 объектов металлической кровли, 8 – мягкой. Но на некоторые нет даже сметы, по другим – да, устраиваем аукционы, но ведь уже апрель! Опять уйдем в осень. Ну и опасаюсь, что установить все планируемые теплообменники в Кайеркане в этом году не сможем: финансирование прошлогодних работ будет вестись из средств этого года, значит, пострадают объекты, которые планировали на 2018-й. Так что боюсь, у нас реальная возможность их не сделать».