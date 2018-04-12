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12 апреля 2018, 16:15



Валерий Редкозубов: «На Олимпиаду ехать надо было однозначно!».

«Меня тоже поначалу «закусывало», что нашу державу унижают, а команду лишают флага. Но это были эмоции «на горячую голову». А трезво все взвесив, мы понимаем, что те, кто инициировал эту травлю, только того и добивались, чтобы наша сборная вообще не участвовала. Если бы Россия бойкотировала состязания в Южной Корее, то нас отстранили бы и от двух следующих Олимпийских игр, то есть в течение следующих восьми лет мы бы не принимали в них участие. А в результате упал бы уровень подготовки наших спортсменов: это по всем статьям был бы выигрыш наших противников, а для нас - полный провал. Ехать надо было бы однозначно. Думаю, мы правильно поступили, грамотно, не повелись на эмоции и выступили достойно, назло всем» - сказал нам Валерий Редкозубов.

Просмотров:91 В интервью «Заполярной правде» норильский горнолыжник-паралимпиец, двукратный бронзовый призер Пхенчхана поделился своим отношением к бойкотированию южнокорейской Олимпиады.«Меня тоже поначалу «закусывало», что нашу державу унижают, а команду лишают флага. Но это были эмоции «на горячую голову». А трезво все взвесив, мы понимаем, что те, кто инициировал эту травлю, только того и добивались, чтобы наша сборная вообще не участвовала. Если бы Россия бойкотировала состязания в Южной Корее, то нас отстранили бы и от двух следующих Олимпийских игр, то есть в течение следующих восьми лет мы бы не принимали в них участие. А в результате упал бы уровень подготовки наших спортсменов: это по всем статьям был бы выигрыш наших противников, а для нас - полный провал. Ехать надо было бы однозначно. Думаю, мы правильно поступили, грамотно, не повелись на эмоции и выступили достойно, назло всем» - сказал нам Валерий Редкозубов.