Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 апреля 2018, 16:20



Летом в городе будут благоустроены 23 двора.

Как рассказала Елена Федорова, заместитель начальника управления городского хозяйства, собственники жилья в многоквартирных домах (МКД) уже приняли решение участвовать в программе, провели собрания, что в итоге позволило сформировать адресный перечень МКД. «В 23 дворах предусмотрена асфальтировка (на общей площади 28 тысяч кв. м), установка 25 светильников, 23 скамеек, 24 урн. В период с 28 мая по 10 августа будут завершены строительно-монтажные работы», - пояснила она.

Просмотров:114 В этом году муниципальная программа "Формирование современной городской среды" должна быть исполнена на 60,8 млн рублей.Как рассказала Елена Федорова, заместитель начальника управления городского хозяйства, собственники жилья в многоквартирных домах (МКД) уже приняли решение участвовать в программе, провели собрания, что в итоге позволило сформировать адресный перечень МКД.«В 23 дворах предусмотрена асфальтировка (на общей площади 28 тысяч кв. м), установка 25 светильников, 23 скамеек, 24 урн. В период с 28 мая по 10 августа будут завершены строительно-монтажные работы», - пояснила она.