Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 апреля 2018, 16:20



На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей.

«Сейчас определены три закупки по благоустройству территории: на поставку игрового оборудования, металлического ограждения, резинового покрытия, малых архитектурных форм, сформирована смета на все общестроительные работы. Сумма расходов составляет 10,1 млн рублей. К 15 июня заключим муниципальные контракты, и подрядчики приступят к работам. Завершиться они должны в августе», - сообщила Елена Федорова, заместитель начальника управления городского хозяйства.

Просмотров:107 По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена территория на ул. Озерной, 15а. Она была выбрана общим голосованием горожан. Уже готов эскиз будущей площадки. До 20 апреля на электронных площадках будут размещены аукционы на выбор поставщика и подрядчика, которые займутся ее обустройством.«Сейчас определены три закупки по благоустройству территории: на поставку игрового оборудования, металлического ограждения, резинового покрытия, малых архитектурных форм, сформирована смета на все общестроительные работы. Сумма расходов составляет 10,1 млн рублей. К 15 июня заключим муниципальные контракты, и подрядчики приступят к работам. Завершиться они должны в августе», - сообщила Елена Федорова, заместитель начальника управления городского хозяйства.