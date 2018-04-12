|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:37 Норильчанин, совершивший угон и кражу из автомобиля, предстанет перед судом.
17:20 14 апреля норильчане вместе со всем миром участвуют в акции «Тотальный диктант».
16:35 Этим летом все 13 фасадов муниципальных объектов, запланированных к ремонту, будут обновлены, уверены городские власти.
16:25 Музею авиации и космонавтики 8-й школы в этом году исполняется 40 лет. На этой неделе здесь началась праздничная декада «Время первых».
16:20 На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей.
16:20 Летом в городе будут благоустроены 23 двора.
16:15 Валерий Редкозубов: «На Олимпиаду ехать надо было однозначно!».
16:08 Норильские депутаты усомнились в том, что работы, запланированные по программе реформирования и модернизации ЖКХ на этот год, будут полностью выполнены. Администрация города, в свою очередь, считает, что бить тревогу рано.
15:07 Рисуй и приноси! Неболейкин с витаминами, Пилюлькин с волшебными конфетами, добрые синеглазые медсестрички, дюжина веселых Айболитов и реанимобилей украшают редакцию газеты «зпПЛЮС».
15:05 В первой гимназии начался плановый ремонт кровли.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх