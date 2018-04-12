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12 апреля 2018, 16:25



Музею авиации и космонавтики 8-й школы в этом году исполняется 40 лет. На этой неделе здесь началась праздничная декада «Время первых».

В канун Дня авиации и космонавтики в 8-ю школу доставили большой пакет из Звездного городка. В нем оказались фотографии с автографами космонавтов. Наши герои космоса прислали персональные поздравления тем воспитанникам 8-й школы, которые в канун 2018 года порадовали их рукотворными новогодними подарками. Эти работы были представлены на выставке в Звездном городке.

Просмотров:96 Ребята уже посетили «Космозал», познакомившись с документальными фильмами об освоении космоса. К Дню авиации и космонавтики украсили школьные стены и даже двери классов рисунками и плакатами, посвященными звездной теме. В честь праздника космонавтики состоялась и старт-линейка, на которой ученики получили специальные задания. Они смогли их выполнить после посещения школьного музея. Младшеклассники приняли участие в конкурсе рисунков «Мой любимый музейный экспонат», а ребята постарше написали эссе на эту тему. Итоги подведут после проведения квеста «Тайна 8-й планеты», который состоится в финале праздничной декады, 16 апреля. В этот день пройдет и тематический урок, посвященный 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию космической программы «Буран».В канун Дня авиации и космонавтики в 8-ю школу доставили большой пакет из Звездного городка. В нем оказались фотографии с автографами космонавтов. Наши герои космоса прислали персональные поздравления тем воспитанникам 8-й школы, которые в канун 2018 года порадовали их рукотворными новогодними подарками. Эти работы были представлены на выставке в Звездном городке.