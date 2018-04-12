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12 апреля 2018, 16:35

Этим летом все 13 фасадов муниципальных объектов, запланированных к ремонту, будут обновлены, уверены городские власти.


Завершился первый квартал года, и к этому времени из 175 техзаданий программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» подготовлено 166; 123 закупки размещены на электронных торгах, такие данные озвучил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. До 30 апреля будет размещено еще 40 закупок, оставшиеся - вплоть до июля.
Дмитрий Самородов, начальник УКРиС: «Программа запланирована в объеме 913 млн рублей. Хочу отметить, что на данный момент из 13 учреждений, где планируется отремонтировать фасады, по 12 определены подрядчики и заключены контракты. Это школа № 3; учебный корпус школы-интерната; здание на ул. Богдана Хмельницкого, 17 (колледж искусств и НДШИ); СК "Талнах"; центр "Виктория"; здание управления имущества и городского архива; "Лагуна"; СК "Талнах"; Дом спорта Кайеркана, здание на территории "Заполярника" и КЦСОН. 13-й - Дом физкультуры (ул. Октябрьская, 6) - размещен повторно. К концу апреля-началу мая планируем выставлять леса и начинать работы. Определены подрядчики и для кровельных работ, на части объектов ремонты уже начались».
Он также рассказал, что в этом году в ряде школ будет модернизирована система пожарной безопасности: в пяти подрядчик работу начал, в остальных - ждут окончания учебного года.
«Уже проведенные аукционы позволили нам получить экономию средств в 21 млн рулей, которые мы потратим на 7-8 дополнительных объектов», - резюмировал он.

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