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12 апреля 2018, 17:20



14 апреля норильчане вместе со всем миром участвуют в акции «Тотальный диктант».

Регистрация для участия в диктанте началась в 9 утра 4 апреля. В антикафе, где текст диктанта (отрывки из прозы Гузель Яхиной о России начала прошлого века) читает режиссер норильского театра Тимур Файрузов, она закончилась уже через два часа после того, как началась. «Антикафе вместит не более 30 человек, а желающих оказаться там всегда больше. На других площадках регистрация не обязательна и нужна скорее для статистики», - поделился с нами куратор акции Николай Яшин. Так, в одной из аудиторий Норильского государственного индустриального института, где текст читает начальник норильского образования Андрей Колин, из 111 мест на сегодня официально занято уже 105. В другой аудитории НГИИ, где «диктатор» - редактор «Заполярной правды» Татьяна Глебова, из 90 предполагаемых человек зарегистрировалось 63. В Талнахской библиотеке текст читает начальник организационного отдела Талнахского территориального управления Оксана Кочергина, из 62 возможных участников там пока заявлено 50 человек. Меньше всего любителей проверить свою грамотность на данный момент зарегистрировано в Кайеркане - 13 из 40 возможных; тексты там диктуют руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло и депутат Норильского городского Совета Нина Шпетная. Напомним, тотальный диктант состоится 14 апреля в 15.00. Акция проходит ежегодно, она направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Просмотров:103 В этом году в нашем городе народ пишет диктант на пяти городских площадках: в Норильском государственном индустриальном институте (в двух аудиториях), в талнахской библиотеке на Диксона, 9, в антикафе МКС на Завенягина, 3, и в кайерканской гимназии № 11.Регистрация для участия в диктанте началась в 9 утра 4 апреля. В антикафе, где текст диктанта (отрывки из прозы Гузель Яхиной о России начала прошлого века) читает режиссер норильского театра Тимур Файрузов, она закончилась уже через два часа после того, как началась.«Антикафе вместит не более 30 человек, а желающих оказаться там всегда больше. На других площадках регистрация не обязательна и нужна скорее для статистики», - поделился с нами куратор акции Николай Яшин.Так, в одной из аудиторий Норильского государственного индустриального института, где текст читает начальник норильского образования Андрей Колин, из 111 мест на сегодня официально занято уже 105. В другой аудитории НГИИ, где «диктатор» - редактор «Заполярной правды» Татьяна Глебова, из 90 предполагаемых человек зарегистрировалось 63.В Талнахской библиотеке текст читает начальник организационного отдела Талнахского территориального управления Оксана Кочергина, из 62 возможных участников там пока заявлено 50 человек.Меньше всего любителей проверить свою грамотность на данный момент зарегистрировано в Кайеркане - 13 из 40 возможных; тексты там диктуют руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло и депутат Норильского городского Совета Нина Шпетная.Напомним, тотальный диктант состоится 14 апреля в 15.00. Акция проходит ежегодно, она направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.