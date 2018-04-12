Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 апреля 2018, 17:37



Норильчанин, совершивший угон и кражу из автомобиля, предстанет перед судом.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что угон совершил норильчанин 31 года, не судимый ранее. В тот вечер злоумышленник, заметив, что около магазина припаркован легковой автомобиль с работающим двигателем, открыл незапертую дверь, сел в салон и отправился по своим делам. После чего он бросил автомобиль в километре от места угона, прихватив с собой автомагнитолу – чтобы позже продать ее. Дознаватели полиции в его отношении возбуждили уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Просмотров:82 В полицию обратился житель Талнаха, который сообщил, что после работы он приехал домой на автомобиле, а утром не обнаружил его на месте парковки.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что угон совершил норильчанин 31 года, не судимый ранее. В тот вечер злоумышленник, заметив, что около магазина припаркован легковой автомобиль с работающим двигателем, открыл незапертую дверь, сел в салон и отправился по своим делам. После чего он бросил автомобиль в километре от места угона, прихватив с собой автомагнитолу – чтобы позже продать ее.Дознаватели полиции в его отношении возбуждили уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.