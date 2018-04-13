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13 апреля 2018, 10:47



20 мая норильская театральная публика увидит новый спектакль «Дракон» по знаменитой и знаковой пьесе Евгения Шварца, написанной им в далеком 1943 году и до сих пор не потерявшей актуальности.

Автор спектакля Анна Бабанова, главный режиссер нашей «маяковки», рассказала «Заполярной правде», что намерена вплести в канву постановки элементы романтизма 1990-х, средневековой мистики и фантасмогории, наполнить ее евангельскими и современными смыслами: «Все это должно обратить нас к тому, чтобы задуматься над тем, что есть для нас свобода, кто мы, чего боимся, как живем сегодня». Анна Бабанова работает над премьерой в сотрудничестве со сценографом Ильей Кутянским, хореографом Николаем Реутовым, художником по костюмам Ваней Боуден, художником по свету Тарасом Михалевским, видеорежиссером Михаилом Зайкановым, композитором Николаем Морозовым. В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Ребрий (Бургомистр), артисты Александр Жуйков (Ланцелот), Евгений Нестеров (Дракон), Лариса Ребрий (Дракон), Иван Розинкин (Дракон), а также заслуженная артистка России Нина Валенская, артисты Сергей Даданов, Елена Донова, Дарья Дороготовцева, Денис Ганин, Евгения Камбалина, Алексей Ковригин, Олег Корныльев, Степан Мамойкин, Сергей Назимов, Инесса Талашкевич и Ваня Хатников (Кот).

Просмотров:183 Сюжет этой сказки-притчи прост и сложен одновременно. В город, давно угнетаемый Драконом, является благородный рыцарь Ланцелот. Он спасает красавицу Эльзу, предназначенную для сакральной жертвы, и убивает чудовище. Однако счастья в городе это никому не приносит. Для того чтобы освободить и осчастливить людей, недостаточно убить Дракона, понимает рыцарь-спаситель, но в его ли силах изменить самих людей?Автор спектакля Анна Бабанова, главный режиссер нашей «маяковки», рассказала «Заполярной правде», что намерена вплести в канву постановки элементы романтизма 1990-х, средневековой мистики и фантасмогории, наполнить ее евангельскими и современными смыслами: «Все это должно обратить нас к тому, чтобы задуматься над тем, что есть для нас свобода, кто мы, чего боимся, как живем сегодня».Анна Бабанова работает над премьерой в сотрудничестве со сценографом Ильей Кутянским, хореографом Николаем Реутовым, художником по костюмам Ваней Боуден, художником по свету Тарасом Михалевским, видеорежиссером Михаилом Зайкановым, композитором Николаем Морозовым.В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Ребрий (Бургомистр), артисты Александр Жуйков (Ланцелот), Евгений Нестеров (Дракон), Лариса Ребрий (Дракон), Иван Розинкин (Дракон), а также заслуженная артистка России Нина Валенская, артисты Сергей Даданов, Елена Донова, Дарья Дороготовцева, Денис Ганин, Евгения Камбалина, Алексей Ковригин, Олег Корныльев, Степан Мамойкин, Сергей Назимов, Инесса Талашкевич и Ваня Хатников (Кот).