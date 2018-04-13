Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 апреля 2018, 10:52



Идеи молодых - в жизнь! Молодежный центр Норильска открыл прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория-2020».

Все мероприятия «Территории» пройдут с 27 по 30 апреля в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9). Программа мероприятий: 27 апреля с 15.00 - торжественное открытие школы, знакомство с лучшими практиками проекта "Территория-2020", работа над идеями участников; 28-29 апреля в 12.00 - проектная школа, в ходе которой участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию и презентации проекта у тренера из Красноярска Сергея Головатого; 30 апреля в 15.00 - молодежный форум - презентационная сессия, в ходе которой участники презентуют свои проекты экспертному совету. Совет определит победителей в пяти номинациях: - "Жить в Сибири" - молодежные проекты по благоустройству, экологии, патриотическому воспитанию, помощи остро нуждающемуся населению и др.; - "Сибирское здоровье" - молодежные проекты в сфере здорового образа жизни, экстремальных видов спорта и студенческого спорта; - "Творчество" - молодежные проекты по развитию молодежного творчества, субкультур и движения КВН; - "Карьера в Сибири" - молодежные проекты по развитию и поддержке движения краевых студенческих отрядов; - "Свободная номинация" - любой молодежный проект, не относящийся к основным номинациям конкурса. Для участия в сессии необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить их до 22 апреля на электронную почту 89059995559@mail.ru или принести в Молодежный центр по адресу: ул. Советская, 9, каб. 214. Более подробную информацию можно узнать у координатора "Территории-2020" по тел. 8-905-999-55-59 - Маргарита Соколовская. Ознакомиться с положением проекта можно по ссылке https://vk.com/doc-127850032_463827971.

Просмотров:192 "Территория-2020" - это грантовый конкурс для молодых людей Красноярского края в возрасте от 14 до 30 лет, который состоит из проектной школы и итогового молодежного форума. Городу нужны смелые и яркие идеи молодежи, и он готов оказать финансовую или административную поддержку. Проект "Территория-2020" жизненно необходим молодежи, у которой есть идеи по преображению города и городской среды, желание грамотно оформить их в проект и получить финансовую или административную поддержку.Все мероприятия «Территории» пройдут с 27 по 30 апреля в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9).Программа мероприятий:27 апреля с 15.00 - торжественное открытие школы, знакомство с лучшими практиками проекта "Территория-2020", работа над идеями участников;28-29 апреля в 12.00 - проектная школа, в ходе которой участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию и презентации проекта у тренера из Красноярска Сергея Головатого;30 апреля в 15.00 - молодежный форум - презентационная сессия, в ходе которой участники презентуют свои проекты экспертному совету.Совет определит победителей в пяти номинациях:- "Жить в Сибири" - молодежные проекты по благоустройству, экологии, патриотическому воспитанию, помощи остро нуждающемуся населению и др.;- "Сибирское здоровье" - молодежные проекты в сфере здорового образа жизни, экстремальных видов спорта и студенческого спорта;- "Творчество" - молодежные проекты по развитию молодежного творчества, субкультур и движения КВН;- "Карьера в Сибири" - молодежные проекты по развитию и поддержке движения краевых студенческих отрядов;- "Свободная номинация" - любой молодежный проект, не относящийся к основным номинациям конкурса.Для участия в сессии необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить их до 22 апреля на электронную почту 89059995559@mail.ru или принести в Молодежный центр по адресу: ул. Советская, 9, каб. 214.Более подробную информацию можно узнать у координатора "Территории-2020" по тел. 8-905-999-55-59 - Маргарита Соколовская.Ознакомиться с положением проекта можно по ссылке https://vk.com/doc-127850032_463827971.