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13 апреля 2018, 11:01



«Норникель» отмечен за экологические достижения на ежегодной выставке горной промышленности "ГОРПРОМЭКСПО-2018" и IV Национальном горнопромышленном форуме.

Инициаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли РФ и Высший горный совет России. «Норникель» выступил генеральным спонсором выставки и форума. В приветственном слове председатель Высшего горного совета - некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» Юрий Шафраник отметил особую роль «Норникеля» в горнопромышленной отрасли страны. «Норильский никель» - одна из крупнейших и ведущих компаний, которая в полной мере соответствует успешной формуле развития горной промышленности и вносит очень серьезный вклад в экономику, являясь образцом для всех горно-металлургических предприятий», - подчеркнул он. От компании участие в работе форума приняли первый вице-президент Сергей Дяченко и старший вице-президент Сергей Батехин. На стенде «Норникеля» они представили министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову экологическую программу компании и рассказали об основных этапах выхода на проектную мощность Быстринского горно-обогатительного комбината. Сергей Дяченко отметил, что ключевым в экологической программе «Норникеля» является "Серный проект", для реализации которого выбрана отечественная технология и будет применяться российское оборудование. Основной целью проекта является сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% по отношению к 2015 году. Из диоксида серы будет производиться серная кислота с последующей ее нейтрализацией и использованием получаемого гипса как строительного материала. Относительно Быстринского ГОКа первый вице-президент компании сообщил, что получение и отгрузка первого золотосодержащего, медного и магнетитового гравитационного концентрата планируется в конце первого квартала текущего года. Экологические достижения компании получили высокую оценку и были отмечены почетной грамотой Совета Федерации, которую первому вице-президенту «Норникеля» Сергею Дяченко вручил генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Грачев.

Просмотров:408 В Москве с 11 по 14 апреля проходят ежегодная выставка горной промышленности "ГОРПРОМЭКСПО-2018" и IV Национальный горнопромышленный форум. Форум является одной из главных дискуссионных площадок для обсуждения проблем развития минерально-сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного сообщества и конструктивного диалога с органами государственной власти.Инициаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли РФ и Высший горный совет России. «Норникель» выступил генеральным спонсором выставки и форума.В приветственном слове председатель Высшего горного совета - некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» Юрий Шафраник отметил особую роль «Норникеля» в горнопромышленной отрасли страны. «Норильский никель» - одна из крупнейших и ведущих компаний, которая в полной мере соответствует успешной формуле развития горной промышленности и вносит очень серьезный вклад в экономику, являясь образцом для всех горно-металлургических предприятий», - подчеркнул он.От компании участие в работе форума приняли первый вице-президент Сергей Дяченко и старший вице-президент Сергей Батехин. На стенде «Норникеля» они представили министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову экологическую программу компании и рассказали об основных этапах выхода на проектную мощность Быстринского горно-обогатительного комбината.Сергей Дяченко отметил, что ключевым в экологической программе «Норникеля» является "Серный проект", для реализации которого выбрана отечественная технология и будет применяться российское оборудование. Основной целью проекта является сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% по отношению к 2015 году. Из диоксида серы будет производиться серная кислота с последующей ее нейтрализацией и использованием получаемого гипса как строительного материала.Относительно Быстринского ГОКа первый вице-президент компании сообщил, что получение и отгрузка первого золотосодержащего, медного и магнетитового гравитационного концентрата планируется в конце первого квартала текущего года.Экологические достижения компании получили высокую оценку и были отмечены почетной грамотой Совета Федерации, которую первому вице-президенту «Норникеля» Сергею Дяченко вручил генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Грачев.