Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 апреля 2018, 12:42

Норильчан приглашают на игру с «коммунистами».


Завтра, 14 апреля, в рамках 19-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» проведет первую из двух запланированных домашних встреч. Соперник северян – МФК «КПРФ». Второй матч состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – в 19.00.
Всего команды провели между собой 17 игр, в которых никельщики одержали десять побед. На счету «коммунистов» пять побед. Разница забитых и пропущенных мячей - 58:53 в пользу норильчан.
Напомним, сейчас у «Норникеля» 50 очков и шестое место в турнирной таблице. У «КПРФ» 57 очков и четвертая строчка.

Просмотров:186
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 13 апреля 2018 
18:26   Сегодня в талнахской детской школе искусств состоится премьера первых спектаклей по сказкам северных народов из проекта ... 17:44   В Талнахе сегодня отмечает свое 55-летие подстанция скорой медицинской помощи
17:38   Улицы Норильска к 65-летнему юбилею украсят за месяц до праздника, в середине июня. Уже сейчас отпечатанные баннеры ждут своего часа на складе УКРиС 17:23   За месяц норильское УПРиУ помогло потребителям возместить ущерб почти на 650 тысяч рублей
16:33   Норильский аэропорт продает пассажирский самолет Як-42Д за 37,5 млн рублей. 14:47   Находящегося в розыске норильчанина задержали в абаканской аптеке.
14:45   «Норникель» представил свой опыт создания системы информационной безопасности на форуме корпоративного управления. 13:32   14 апреля отмечается день рождения Авраамия Завенягина.
13:09   Маршрут движения «Бессмертного полка» в Центральном районе Норильска остается прежним. 12:42   Норильчан приглашают на игру с «коммунистами».
11:01   «Норникель» отмечен за экологические достижения на ежегодной выставке горной промышленности "ГОРПРОМЭКСПО-2018" и IV Национальном горнопромышленном форуме. 10:52   Идеи молодых - в жизнь! Молодежный центр Норильска открыл прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория-2020».
10:47   20 мая норильская театральная публика увидит новый спектакль «Дракон» по знаменитой и знаковой пьесе Евгения Шварца, написанной им в далеком 1943 году и до сих пор не потерявшей актуальности.

 12 апреля 2018 
17:37   Норильчанин, совершивший угон и кражу из автомобиля, предстанет перед судом. 17:20   14 апреля норильчане вместе со всем миром участвуют в акции «Тотальный диктант».
16:35   Этим летом все 13 фасадов муниципальных объектов, запланированных к ремонту, будут обновлены, уверены городские власти. 16:25   Музею авиации и космонавтики 8-й школы в этом году исполняется 40 лет. На этой неделе здесь началась праздничная декада «Время первых».
16:20   На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей. 16:20   Летом в городе будут благоустроены 23 двора.
16:15   Валерий Редкозубов: «На Олимпиаду ехать надо было однозначно!». 16:08   Норильские депутаты усомнились в том, что работы, запланированные по программе реформирования и модернизации ЖКХ на этот ...
15:07   Рисуй и приноси! Неболейкин с витаминами, Пилюлькин с волшебными конфетами, добрые синеглазые медсестрички, дюжина веселых Айболитов и реанимобилей украшают редакцию газеты «зпПЛЮС». 15:05   В первой гимназии начался плановый ремонт кровли.
14:04   Талнахский образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» получил гран-при международного фестиваля-конкурса «Тбилиси встречает таланты». 13:49   Стройорганизации готовы продолжить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск».
12:28   Норильчан, имеющих льготный статус, приглашают на встречу по соцподдержке на оплату ЖКУ, которая пройдет завтра. 12:04   Светлана Рубашкина возглавила Агентство развития Норильска.
11:42   Глава Норильска Ринат Ахметчин примет участие в работе КЭФ. Планируется подписать соглашение с СФУ о сотрудничестве. 11:34   В Норильске стартовал фотоконкурс «Отражение» к 65-летию Норильска.
10:57   В Норильске пройдет благотворительная акция международного кинофестиваля «Сталкер». 10:47   В Норильске презентуют книгу об Анатолии Филатове - легендарном директоре Норильского комбината.

 11 апреля 2018 
17:39   Эпидемии гриппа в Норильске нет, смертельных случаев от него не зарегистрировано. 17:31   50 лет назад в Норильске появились первые турбазы.
15:55   Норильск уже два дня живет под властью циклона, который продержится на территории до вечера завтрашнего дня. 15:39   Каким может быть мир постапокалипсиса, все желающие узнают «Послезавтра». Так называется программа библионочи в этом году.
15:31   На следующей неделе в Норильске встретятся питерские и норильские организаторы фестивалей «Добрый Петербург» и «Добрый Норильск». 14:58   Пожар в подъезде на Московской, 4, произошел по вине школьниц.
14:08   В Весеннем зале кинотеатра «Родина», обновленном после ремонта, прошли первые кинопоказы. Сотрудники кинотеатра обещают: зрителей ждут совершенно новые ощущения. 13:13   Традиционная «Лыжня «Норникеля» стартует в Норильске уже завтра и завершится в субботу, 14 апреля.
12:55   Сегодня в Заполярном драматическом театре норильчан ждет встреча с балетом: к нам приехал Театр Сергея Янковского и солисты Мариинского театра. 12:46   «Норникель» модернизировал системы водоотлива рудников в Заполярном филиале.
12:17   На сцене КДЦ «Юбилейный» 20 и 22 апреля состоится XXI региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение-2018». 12:04   В ДЮСШ-2 состоялись первенства по гимнастике и спортивной акробатике.
12:01   В перенесенном матче 15-го тура МФК «Норильский никель» победил «Новую генерацию» - 6:2. 11:32   В рудной столице родился детский фестиваль авторской песни «Талнахские проталины».

 10 апреля 2018 
18:37   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» запустил проект по сбору средств на отопление для одного из самых северных приютов на краудфандинговой платформе Планета.ру. 18:33   Главный дорожный полицейский края готов встретиться с норильчанами.
18:02   В Норильске прошел семинар для медиков, отвечающих за то, чтобы максимально убедить горожан сделать прививки от многих опасных заболеваний. 17:54   В талнахской библиотеке заработал семейный клуб настольных игр «Настолкомания».
17:51   Акции "Норникеля" упали после введения новых санкций США. Владимир Потанин выразил уверенность в коррекции акций после падения.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх