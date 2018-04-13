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13 апреля 2018, 12:42



Норильчан приглашают на игру с «коммунистами».

Всего команды провели между собой 17 игр, в которых никельщики одержали десять побед. На счету «коммунистов» пять побед. Разница забитых и пропущенных мячей - 58:53 в пользу норильчан. Напомним, сейчас у «Норникеля» 50 очков и шестое место в турнирной таблице. У «КПРФ» 57 очков и четвертая строчка.

Просмотров:186 Завтра, 14 апреля, в рамках 19-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» проведет первую из двух запланированных домашних встреч. Соперник северян – МФК «КПРФ». Второй матч состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – в 19.00.Всего команды провели между собой 17 игр, в которых никельщики одержали десять побед. На счету «коммунистов» пять побед. Разница забитых и пропущенных мячей - 58:53 в пользу норильчан.Напомним, сейчас у «Норникеля» 50 очков и шестое место в турнирной таблице. У «КПРФ» 57 очков и четвертая строчка.