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13 апреля 2018, 13:09



Маршрут движения «Бессмертного полка» в Центральном районе Норильска остается прежним.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в Норильске в четвертый раз, по всей стране – в седьмой. В прошлом году в рядах «Полка» приняли участие более четырех тысяч норильчан. По всей стране на акцию вышли порядка восьми миллионов человек. Норильские координаторы акции напоминают, что желающие принять в ней участие по всем вопросам могут обращаться по телефонам: 8–913–160–33–86 и 22–60–39. Также вы можете разместить краткий рассказ о воевавшем предке на официальном сайте всероссийского движения moypolk.ru с указанием исходящих данных отправителя (сегодня там уже более тысячи историй норильчан).

Просмотров:199 Напомним, в шествии могут принять участие все желающие. Для этого необходимо распечатать портрет родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны. В Центральном районе сбор назначен на 10.00 возле кафе «Поляна» (Ленинский пр., 45а). Организованная колонна проследует по главной городской магистрали, свернет на площадь Памяти Героев и уже по улице Пушкина выйдет обратно на Ленинский проспект, дойдя до Комсомольской площади, где в 12.00 начнется праздничный концерт. О маршрутах следования «Полка» в Талнахе и Кайеркане будет известно позже.Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в Норильске в четвертый раз, по всей стране – в седьмой. В прошлом году в рядах «Полка» приняли участие более четырех тысяч норильчан. По всей стране на акцию вышли порядка восьми миллионов человек.Норильские координаторы акции напоминают, что желающие принять в ней участие по всем вопросам могут обращаться по телефонам: 8–913–160–33–86 и 22–60–39.Также вы можете разместить краткий рассказ о воевавшем предке на официальном сайте всероссийского движения moypolk.ru с указанием исходящих данных отправителя (сегодня там уже более тысячи историй норильчан).