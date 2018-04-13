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13 апреля 2018, 13:32



14 апреля отмечается день рождения Авраамия Завенягина.

В Норильск он приехал уже опытным руководителем. За спиной был Днепродзержинск, где он быстро наладил бесперебойную работу металлургического завода, и Магнитогорск, где он также возглавлял металлургический комбинат. В 1937 году Завенягин был уже первым заместителем народного комиссара тяжелой промышленности, а через год, 8 апреля 1938 года, он утвержден "начальником строительства никелевого комбината" в Норильске В Норильске Завенягин добился осуществления полного металлургического цикла - от добычи руды до получения чистого металла, не ограничиваясь полупродуктом. Именно Завенягин выбрал площадку и для строительства будущего города. Практически "с нуля" он организовал работу по капитальному строительству домов, цехов, складов, опытных лабораторий, наладил движение по узкоколейной железной дороге. "Испытание Норильском" Завенягин выдержал, и в 1941 году стал заместителем наркома внутренних дел СССР.

Просмотров:176 14 апреля 1901 года родился Авраамий Павлович Завенягин, директор Норильского комбината с 1938 по 1941 год. Всего три года руководства, а в памяти остался на несколько поколений вперед. Завенягин одновременно был начальником комбината и лагеря, и потому его фигура до сих пор вызывает споры. Бесспорно одно - Завенягин стал для Норильска, говоря современной терминологией, "кризисным менеджером". Хотя деваться ему, по сути, было некуда, Норильск и для него самого стал испытанием, после которого - "либо грудь в крестах, либо голова в кустах".В Норильск он приехал уже опытным руководителем. За спиной был Днепродзержинск, где он быстро наладил бесперебойную работу металлургического завода, и Магнитогорск, где он также возглавлял металлургический комбинат. В 1937 году Завенягин был уже первым заместителем народного комиссара тяжелой промышленности, а через год, 8 апреля 1938 года, он утвержден "начальником строительства никелевого комбината" в НорильскеВ Норильске Завенягин добился осуществления полного металлургического цикла - от добычи руды до получения чистого металла, не ограничиваясь полупродуктом. Именно Завенягин выбрал площадку и для строительства будущего города. Практически "с нуля" он организовал работу по капитальному строительству домов, цехов, складов, опытных лабораторий, наладил движение по узкоколейной железной дороге. "Испытание Норильском" Завенягин выдержал, и в 1941 году стал заместителем наркома внутренних дел СССР.