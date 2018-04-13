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13 апреля 2018, 14:45



«Норникель» представил свой опыт создания системы информационной безопасности на форуме корпоративного управления.

В своем докладе «Взаимодействие в киберпространстве, реагирование и готовность к кибератакам» он рассказал о перспективных практиках и опыте гибкого реагирования на возникающие угрозы корпоративным информационным инфраструктурам. По его словам, если риски нарушения информационной безопасности на корпоративном уровне достаточно эффективно отрабатываются, то межкорпоративное взаимодействие пока находится в стадии становления. «Именно поэтому по инициативе «Норникеля» был создан клуб «Информационная безопасность в промышленности» (БИП-Клуб), объединяющий руководителей подразделений информбезопасности ведущих российских предприятий индустриального сектора экономики. Создана коммуникационная площадка. Полагаем, что благодаря совместным усилиям мы сможем максимально защитить наши предприятия от попыток незаконного вмешательства в информационные ресурсы и технологические процессы», - сказал он. По словам директора департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрия Григорьева, корпоративная информационная безопасность становится приоритетом для компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности. «В «Норникеле» определена единая политика информационной безопасности и стандарт в этой области, которыми руководствуются все предприятия группы. Это позволяет не только унифицировать технологическую базу подразделений и обеспечить эффективность, но и определить ключевые принципы обеспечения информационной безопасности «Норникеля», - подчеркнул он.

Просмотров:237 Информационная безопасность входит в число приоритетных направлений корпоративной защиты компании «Норникель». Об этом в ходе V GRC форума Thomson Reuters заявил начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин.В своем докладе «Взаимодействие в киберпространстве, реагирование и готовность к кибератакам» он рассказал о перспективных практиках и опыте гибкого реагирования на возникающие угрозы корпоративным информационным инфраструктурам.По его словам, если риски нарушения информационной безопасности на корпоративном уровне достаточно эффективно отрабатываются, то межкорпоративное взаимодействие пока находится в стадии становления. «Именно поэтому по инициативе «Норникеля» был создан клуб «Информационная безопасность в промышленности» (БИП-Клуб), объединяющий руководителей подразделений информбезопасности ведущих российских предприятий индустриального сектора экономики. Создана коммуникационная площадка. Полагаем, что благодаря совместным усилиям мы сможем максимально защитить наши предприятия от попыток незаконного вмешательства в информационные ресурсы и технологические процессы», - сказал он.По словам директора департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрия Григорьева, корпоративная информационная безопасность становится приоритетом для компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности.«В «Норникеле» определена единая политика информационной безопасности и стандарт в этой области, которыми руководствуются все предприятия группы. Это позволяет не только унифицировать технологическую базу подразделений и обеспечить эффективность, но и определить ключевые принципы обеспечения информационной безопасности «Норникеля», - подчеркнул он.