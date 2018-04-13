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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:26 Сегодня в талнахской детской школе искусств состоится премьера первых спектаклей по сказкам северных народов из проекта «Земля Таймыра». Это стало возможным благодаря победе в конкурсе соцпроектов "Мир новых возможностей" Норникеля
17:44 В Талнахе сегодня отмечает свое 55-летие подстанция скорой медицинской помощи
17:38 Улицы Норильска к 65-летнему юбилею украсят за месяц до праздника, в середине июня. Уже сейчас отпечатанные баннеры ждут своего часа на складе УКРиС
17:23 За месяц норильское УПРиУ помогло потребителям возместить ущерб почти на 650 тысяч рублей
16:33 Норильский аэропорт продает пассажирский самолет Як-42Д за 37,5 млн рублей.
14:47 Находящегося в розыске норильчанина задержали в абаканской аптеке.
14:45 «Норникель» представил свой опыт создания системы информационной безопасности на форуме корпоративного управления.
13:32 14 апреля отмечается день рождения Авраамия Завенягина.
13:09 Маршрут движения «Бессмертного полка» в Центральном районе Норильска остается прежним.
12:42 Норильчан приглашают на игру с «коммунистами».
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