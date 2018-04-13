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13 апреля 2018, 14:47



Находящегося в розыске норильчанина задержали в абаканской аптеке.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам УФСИН России по Республике Хакасия.

Просмотров:232 Зайдя в аптеку, со слов ее сотрудников, мужчина вел себя вызывающе – мешал работать, требовал у фармацевтов и покупателей занять ему денег, сообщает "Хакасия-информ". Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался 33-летний уроженец Норильска. При установлении личности задержанного выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Условно осужденный за совершенную с незаконным проникновением в жилище кражу, мужчина нарушил режим отбывания наказания – просто перестал отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам УФСИН России по Республике Хакасия.