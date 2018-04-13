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13 апреля 2018, 16:33



Норильский аэропорт продает пассажирский самолет Як-42Д за 37,5 млн рублей.

В салоне самолета есть 54 пассажирских места и отдельный салон для вип-гостей. Его максимальная скорость – 810 км/ч, дальность полета — 2,9 тысячи км, высота — 9,1 тысячи метров. Данная модель воздушного судна применяется на региональных авиалиниях. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля, торги пройдут в начале мая. На сайте электронной площадки указано, что норильский аэропорт в мае прошлого года продавал пассажирский вертолет типа AW119MKII за 106 млн рублей. Желающих купить судно не нашлось, сообщает «Сибирское агентство новостей».

Просмотров:237 Соответствующий лот опубликован на электронной торговой площадке для корпоративных закупок и продаж. В документах указаны технические характеристики самолета. Воздушное судно было выпущено в декабре 1988 года, находится в «удовлетворительном» состоянии и требует ремонта шасси.В салоне самолета есть 54 пассажирских места и отдельный салон для вип-гостей. Его максимальная скорость – 810 км/ч, дальность полета — 2,9 тысячи км, высота — 9,1 тысячи метров. Данная модель воздушного судна применяется на региональных авиалиниях.Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля, торги пройдут в начале мая.На сайте электронной площадки указано, что норильский аэропорт в мае прошлого года продавал пассажирский вертолет типа AW119MKII за 106 млн рублей. Желающих купить судно не нашлось, сообщает «Сибирское агентство новостей».