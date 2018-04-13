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13 апреля 2018, 17:23



За месяц норильское УПРиУ помогло потребителям возместить ущерб почти на 650 тысяч рублей

В основном с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. По поступившим обращениям специалисты УПРиУ дали 90 консультаций, оказали помощь в составлении 45 претензий, подготовили один проект искового заявления в суд. Больше половины всех обращений – это жалобы на продажу товаров с недостатками, из них большинство на недоброкачественные непродовольственные товары. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 646 тысяч рублей, из них в добровольном порядке - 388 тысяч, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 198 тысяч.

Просмотров:108 В марте в Управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав потребителей обратилось 136 граждан.В основном с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.По поступившим обращениям специалисты УПРиУ дали 90 консультаций, оказали помощь в составлении 45 претензий, подготовили один проект искового заявления в суд.Больше половины всех обращений – это жалобы на продажу товаров с недостатками, из них большинство на недоброкачественные непродовольственные товары.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 646 тысяч рублей, из них в добровольном порядке - 388 тысяч, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 198 тысяч.