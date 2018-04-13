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13 апреля 2018, 17:38



Улицы Норильска к 65-летнему юбилею украсят за месяц до праздника, в середине июня. Уже сейчас отпечатанные баннеры ждут своего часа на складе УКРиС

«Разрабатывая концепцию юбилейной символики, мы руководствовались следующими доводами. У каждого города есть свое лицо, своя история и свой менталитет, и у Норильска тоже есть своя выдержанная эстетика, строгая культура, есть некие классические рамки, - рассказывает Ирина Субочева, начальник управления культуры и искусства. - В итоге я связалась с дизайнером, которая занималась разработкой оформления города пять лет назад. Я поставила ей задачу и она с воодушевлением взялась за эту работу». Часть билбордов демонстрирует историю города, совмещая старые черно-белые кадры и современные картинки. Разделяющая черта на коллаже - это не линия разрыва, а временное пространство: старый Норильск и его отражение в сегодняшнем дне. Все шесть баннеров со старыми фотографиями идут под одним слоганом: "Норильск - всегда счастливое завтра". Кроме того, на Ленинском проспекте, улицах Орджоникидзе, Севастопольской, по районам Норильска разместятся яркие полотна с пейзажами, лицами, знаковыми моментами из жизни города. Помимо баннеров с фотографиями, на опорах освещения появятся флажки с гербом Норильска, и логотипами "Норникеля" и юбилея города. Ирина Субочева выражает огромную благодарность фотографам, которые помогали в подборе снимков для баннеров - Владимиру Макушкину, Александру Харитонову и Елене Худановой. Сейчас уже отпечатанные баннеры хранятся на складе УКРиС. По словам Дмитрия Самородова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, украшать город к празднику начнут за месяц до юбилея, сразу после выпускных вечеров.

Просмотров:110 Разработкой концепции украшения города к юбилею занималось управление по делам культуры и искусства, а за организацию печати баннеров и монтажа их на здания отвечает управление капитальных ремонтов и строительства.«Разрабатывая концепцию юбилейной символики, мы руководствовались следующими доводами. У каждого города есть свое лицо, своя история и свой менталитет, и у Норильска тоже есть своя выдержанная эстетика, строгая культура, есть некие классические рамки, - рассказывает Ирина Субочева, начальник управления культуры и искусства. - В итоге я связалась с дизайнером, которая занималась разработкой оформления города пять лет назад. Я поставила ей задачу и она с воодушевлением взялась за эту работу».Часть билбордов демонстрирует историю города, совмещая старые черно-белые кадры и современные картинки. Разделяющая черта на коллаже - это не линия разрыва, а временное пространство: старый Норильск и его отражение в сегодняшнем дне. Все шесть баннеров со старыми фотографиями идут под одним слоганом: "Норильск - всегда счастливое завтра". Кроме того, на Ленинском проспекте, улицах Орджоникидзе, Севастопольской, по районам Норильска разместятся яркие полотна с пейзажами, лицами, знаковыми моментами из жизни города. Помимо баннеров с фотографиями, на опорах освещения появятся флажки с гербом Норильска, и логотипами "Норникеля" и юбилея города.Ирина Субочева выражает огромную благодарность фотографам, которые помогали в подборе снимков для баннеров - Владимиру Макушкину, Александру Харитонову и Елене Худановой.Сейчас уже отпечатанные баннеры хранятся на складе УКРиС. По словам Дмитрия Самородова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, украшать город к празднику начнут за месяц до юбилея, сразу после выпускных вечеров.