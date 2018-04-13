Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 апреля 2018, 17:44



В Талнахе сегодня отмечает свое 55-летие подстанция скорой медицинской помощи

Сегодня территория обслуживания подстанции Скорой помощи Талнаха - это все правобережье Норилки. Здесь находятся и жилая зона района Талнах, и крупные предприятия: рудники "Комсомольский", "Октябрьский", "Таймырский", "Маяк", ТЭЦ-2, Талнахская обогатительная фабрика. А летом к зоне ответственности Скорой добавляются турбазы и тундровая зона. Сегодня в Талнахской городской библиотеке начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко поздравил работников Скорой помощи и наградил лучших из них почетной грамотой и благодарственными письмами главы Норильска. А руководитель территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе и главврач Норильской станции скорой медицинской помощи Владимир Мороз вручили почетные грамоты от Министерства здравоохранения и норильского горсовета и награды от станции скорой медицинской помощи.

Просмотров:110 Подстанция скорой помощи открылась в "новорожденном" Талнахе в 1963 году. Ее единственный фельдшер располагался в бараке за нынешним автовокзалом, а машина Скорой помощи находилась рядом с рудником "Маяк", вместе с двумя лошадьми, которые перевозили руду. В 1973 году Скорая переехала на ул.Маслова,2, в бывшее помещение прачечной. Тогда в смену по 12 часов заступали врач, двое фельдшеров и санитарка. В наличие было три санитарных автомобиля УАЗ. Затем талнахская Скорая переезжала из помещения в помещение, в основном это были обычные квартиры или бытовые помещения на первых этажах жилых домов. В 2004 году подстанция скорой помощи переехала в "больничный городок" Талнаха, на ул. Маслова, 11, туда же где с 1977 года располагался гараж-стоянка санитарного транспорта. Это значительно улучшило оперативность и срочность оказания экстренной медицинской помощи за счет уменьшения времени прибытия на вызов.Сегодня территория обслуживания подстанции Скорой помощи Талнаха - это все правобережье Норилки. Здесь находятся и жилая зона района Талнах, и крупные предприятия: рудники "Комсомольский", "Октябрьский", "Таймырский", "Маяк", ТЭЦ-2, Талнахская обогатительная фабрика. А летом к зоне ответственности Скорой добавляются турбазы и тундровая зона.Сегодня в Талнахской городской библиотеке начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко поздравил работников Скорой помощи и наградил лучших из них почетной грамотой и благодарственными письмами главы Норильска. А руководитель территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе и главврач Норильской станции скорой медицинской помощи Владимир Мороз вручили почетные грамоты от Министерства здравоохранения и норильского горсовета и награды от станции скорой медицинской помощи.